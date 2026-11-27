Das 413. Regiment Raid führt geheime Drohnenoperationen tief in Russland durch. Kommandeur Schultz und seine Einheit zerstören Raketen, um die Ukraine zu schützen.

Das 413. Separate Regiment für Unbemannte Systeme, bekannt als Regiment Raid, führt seit 2022 geheime militärische Operationen durch. Diese spezialisierte Einheit gehört zu den 14 Verbänden der unbemannten Streitkräfte der Ukraine, die als erste Teilstreitkraft dieser Art weltweit gelten. Die Mission zielt darauf ab, russische Raketen und Drohnen zu zerstören, bevor sie ihr Ziel erreichen können.

Geheime Deep-Strike-Operationen und Taktik

Der Kommandeur des Deep-Strike-Bataillons Raid, genannt Schultz, leitet die Operationen, die Russland zunehmend in seinem Landesinneren treffen. Die Soldaten wie der Sergeant George und die Kompaniechef Kit bereiten sich auf nächtliche Einsätze vor, bei denen Langstreckendrohnen des ukrainischen Herstellers eingesetzt werden. Diese selbst entwickelten Raketen symbolisieren die Unabhängigkeit der Ukraine und erschüttern das Gefühl der Unverwundbarkeit im Kreml sowie in der russischen Gesellschaft. Seit 2022 operiert die Einheit im Verborgenen, doch Ende Oktober gewährt sie erstmals einen Einblick in diese Deep-Strike-Aktionen.

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Die Taktik erfordert präzises Timing und absolute Geheimhaltung, da jedes Versagen tödlich enden kann. Schultz vergleicht jeden Angriff mit einem Symphonieorchester, dessen Mitglieder nie gemeinsam geprobt haben. Die Synchronisation der Drohnenflüge erfolgt über Rufzeichen in geschlossenen Kommunikationskanälen, wobei Zeitvorgaben exakt eingehalten werden müssen. Die Bodeneinheit stellt nur die Spitze des Eisbergs dar, während die Armee, der Inlandsgeheimdienst SBU und der Militärnachrichtendienst HUR an den hochkomplexen Operationen beteiligt sind.

Ausstattung und Bedrohungen durch russische Gegenmaßnahmen

Die Ausrüstung des Regiment Raid umfasst Drohnen, die wie kleine Propellerflugzeuge aussehen und mit Treibstoff sowie Geheimdienstdaten von Laptops versorgt werden. Kit überwacht die Vorbereitungen streng, da die Sicherheit seiner Kosaken oberste Priorität hat. Russland versucht, diese Teams mit großem Aufwand auszuschalten, indem es Iskander-Raketen auf bekannte Positionen feuert. Zudem setzen russische Streitkräfte Jet-Drohnen ein, die Geschwindigkeiten von bis zu 600 Kilometern pro Stunde erreichen können.

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Trotz dieser Bedrohungen bleibt die Einheit effektiv. Kit betont, dass russische Anstrengungen die Operationen nicht aufhalten werden. Ein Mitglied jeder Besatzung prüft permanent Radarsignale mit spezialisierter Software, um Anzeichen feindlicher Aktivitäten frühzeitig zu erkennen. Diese Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, da Einheiten wie die von Kit schon mehrfach angegriffen wurden, nachdem russische Aufklärungsdrohnen oder Mobilfunksignale ihre Positionen enthüllt hatten.

Personelle Strukturen und historische Einordnung

Schultz, ein stämmiger Mann Mitte dreißig, gehörte bereits 2023 zu der geheimen Eliteeinheit, als nur ein kleiner Kreis über die Identität der Angreifer informiert war. Heute leitet er das Deep-Strike-Bataillon, das für die Eskalation der Angriffe auf russisches Staatsgebiet verantwortlich ist. Die Soldaten dienen oft jahrelang unter Pseudonymen wie George oder Kit, um ihre Identität zu schützen. Die Stimmung untereinander ist trotz der Gefahr locker, da die Männer bereits viele erfolgreiche Einsätze hinter sich haben.

Die Verluste Russlands belaufen sich auf zweistellige Milliardenbeträge, was die wirtschaftliche Belastung des Konflikts verdeutlicht. Für die Ukraine bleibt die Zerstörung von Raketen im Flug oder auf dem Boden die einzige wirksame Hoffnung gegen ballistische Angriffe. Die Armee setzt auf diese gewagten Schläge, um die eigene Bevölkerung zu schützen und die Offensive aufrechtzuerhalten.

Zusammenarbeit und langfristige strategische Ziele

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden ist entscheidend für den Erfolg der Deep-Strike-Operationen. Die Synchronisation von Armee, SBU und HUR ermöglicht präzise Eingriffe in das russische Hinterland. Kit betont, dass die Einheit das Ziel Nummer eins für Russland geworden ist, was die strategische Bedeutung dieser Mission unterstreicht.

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Die Zukunft dieser Operationen hängt von der weiteren Entwicklung der Technologie und der Aufrechterhaltung der Geheimhaltung ab. Die Ukraine plant, ihre Drohnenkapazitäten auszubauen, um den Druck auf russische Militärstützpunkte und Waffenlager aufrechtzuerhalten. Die Erfahrungen des Regiment Raid dienen als Vorbild für die Integration unbemannter Systeme in künftige militärische Strategien. Die Einheit bleibt bereit, bei klarem Nachthimmel und perfekter Sicht neue Missionen durchzuführen, um die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten.