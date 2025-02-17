Ukrayna Saldırısı: Trump Putin ile Görüşmek İsterken Avrupa Birleşmiş Devletler'in Fikirlerine Karşı

Ukrayna'dan gelen son rakamlar, Rusya’nın hava saldırılarındaki artışa işaret ediyor. Trump, Putin ile görüşme olasılığını dile getirirken, Avrupa liderleri, ABD-Rusya görüşmelerine dahil olmayı şart koşuyor. Fransa, Rusya'nın G7'ye yeniden katılımını reddediyor ve Almanya, Rusya ile yalnız bir anlaşmanın imzalanmasını reddediyor.

Ukrayna lı Başkan Volodymyr Zelenskyy, bombalı ve roket saldırılarıyla ilgili rakamlar paylaştı ve geçtiğimiz hafta artış olduğunu gösterdi. Buna göre, Rusya yaklaşık 1220 uçak bombaları, 850'den fazla dron ve 40 roket ateşlemişti. Bir önceki hafta ise 1206 bomba, 750 dron ve 10 roketmiş. Kiev'in askeri yönetimi açıklamasına göre, Ukrayna hava savunması, başkent Kiev üzerinde gerçekleşen bir Rus dron saldırısını engellemeye çalışıyor.

Kiev askeri yönetimi başkanı Timur Tkatschenko, Telegram'da bunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, kendi açıklamasına göre 'çok yakında' Rusya'nın lideri Vladimir Putin ile görüşebilir. Bir gazetecinin, Rusya'nın lideriyle Suudi Arabistan'da nasıl bir görüşme yapacağını sorana Trump, 'Henüz bir tarih yok ama çok yakında olabilir' dedi. Trump, Çarşamba günü Putin ile bir buçuk saatlik telefon görüşmesi yapmış ve ardından 'derhal' Ukrayna'nın geleceği konusunda görüşmelere başlayacaklarını söylemişti. RTl/ntv-Quadrell'de Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısı konusundaki tartışmada, SPD, CDU/CSU ve Yeşilleri bir yandan, AfD'yi bir diğer yanda gösteriyor. AfD'nin co-başkanı Alice Weidel, Almanya'nın Rusya'dan neutral olarak görülemeyeceğini, çünkü Ukrayna'ya silah gönderdiği için itiraz ediyor. Birleşik Parti'nin başkan adayı Friedrich Merz karşılık veriyor: 'Biz tarafsız değiliz. Ukrayna'nın yanında yer alıyoruz, sahip olduğumuz siyasi düzeni savunuyoruz.' Yeşillerin başkan adayı Robert Habeck, merkez partilerinin Ukrayna politikasında temelde aynı fikirde olduğunu ve sadece Ukrayna'ya yardım yöntemleri konusunda tartıştığını vurguluyor. Habeck, AfD'ye Rusya'ya olan yakınlığını atfediyor. Bundeskanzler Olaf Scholz, sadece Bundeswehr'i daha iyi donatarak değil, aynı zamanda gelecekte Ukrayna ordusunu da desteklemek için bir yapısal değişiklik yapılması gerektiğini vurguluyor. Bunun vatandaşlara önce seçim öncesinde anlatılması gerektiğini belirtiyor. +++ 21:55 Heusgen: Avrupa, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerinde birlikte durmalıdır +++ Rusya ve Ukrayna arasında olası barış görüşmelerinde Avrupa birlikte durmalıdır, diyor Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen. 'Çok daha fazla güç göstermeliyiz,' diyor ve Avrupa'nın görüşme masası sadece oturmak istemediğini, aynı zamanda Ukrayna için kendi güvenlik planını geliştirmek zorunda kaldığını açıklıyor. Almanya'nın başbakanı Olaf Scholz, CDU'nun başkan adayı Friedrich Merz ve Ukrayna'nın başkanı Volodymyr Selenskyj gibi siyasi liderler, olası bir savaş sonu görüşmesi hakkında, Avrupa ve Ukrayna'nın ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerde yer alması gerektiğini şart koştu. Bu yılki Güvenlik Konferansı, Heusgen'in düşüncesine göre 'daha doğrusu bir Avrupa korku tablosunda' olmuştur. 'Aynı zamanda çok aydınlatıcı bir konferansta da bulunmuştur,' diyor konferans başkanı ZDF'nin 'heute journal' programında. Trump yönetimiyle Amerikan dış politikasındaki farklılıkları açıklıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa müttefiklerini sert bir şekilde eleştirmiş ve onların demokrasisini tehdit altında tuttuğunu söyleyerek onları uyarmıştır. Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, yalnızca ABD ve Rusya arasında bir anlaşmanın imzalandığına dair olasılığı kesin olarak reddediyor. 'Bu, biz Avrupalılar olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz,' diyor RTL/ntv-Quadrell'de. 'Ayrıca, Ukrayna'nın bir silahlanma politikasına tabi tutulmasına izin vermeyeceğiz,' diye ekliyor. ABD'nin Avrupa'yı görüşme masasından çekilmesi fikrine cevaben Scholz, 'Olmadan olmaz, tabii ki orada bir sözümüz olacak,' diyor. Birleşik Partiler'in co-başkanı Alice Weidel, televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Başkan Yardımcısı JD Vance'ı ödüllendiriyor. 'Donald Trump, bunun için kesinlikle doğru kişi,' diyor, Ukrayna'daki çatışmalara yönelik barış çözüm önerileri hakkında. 'Doğu ve Batıda dostlarımız var' ifadesiyle Rusya'nın konumuyla ilgili sorulara yanıt veriyor. +++ 20:59 Fransa, G7'ye Rusya'nın yeniden katılımını 'şu an için düşünülemez' diyor +++ Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Rusya'nın G7 ülkeler grubu'na yeniden katılımlarının şu anda düşünülemez olduğunu belirtiyor. Barrot, LCI'ye konuşurken, 'Şu an için imkansız,' diyor. G7 grubu, 'büyük ve gelişmiş demokrasi'leri bir araya getiriyor. Ancak Rusya, 'buna giderek daha az uyuyor,' diyor Fransa Dışişleri Bakanı. G7'nin Rusya'yı tekrar kabul etmesi ancak Ukrayna'da 'adil ve kalıcı bir barış' sağlandıktan sonra mümkün olabilir.





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