Der Leverkusener Rekordtorschütze Ulf Kirsten kritisiert scharf die Blockadehaltung der Regionalverbände gegen die DFB-Kompass-Modell-Reform. Fanproteste drohen.

Der deutsche Fußball steht kurz vor einer massiven institutionellen Konfrontation, die die Strukturen der unteren Profiligen tiefgreifend verändern könnte. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat offiziell angekündigt, die Anzahl der Regionalliga-Staffeln im sogenannten Kompassmodell von fünf auf vier zu reduzieren. Das zentrale Ziel dieser Neuausrichtung ist es, den direkten Aufstieg für alle Staffelsieger zu garantieren und damit die sportliche Chancengerechtigkeit wiederherzustellen. Diese Strategie sieht vor, dass keine Meister mehr in mühsamen Aufstiegsrunden scheitern, sondern automatisch in die 3. Liga aufsteigen.

Heftige Kritik von Ulf Kirsten an Reformgegnern

Die Pläne von DFB-Präsident Bernd Neuendorf stoßen auf erbitterten Widerstand aus der zweiten Reihe, der nun öffentlich eskaliert. Ulf Kirsten, der legendäre Leverkusener Rekordschütze mit 60 Jahren, hat seine Nerven verloren und die Blockadepolitik der Regionalverbände scharf verurteilt. In einer offiziellen Stellungnahme der Klub-Initiative Aufstiegsreform bezeichnete er das Zögern als unannehmbaren Eiertanz. Er appellierte direkt an die drei Regionalverbandschefs Hermann Winkler, Dr. Christoph Kern und Ralph-Uwe Schaffert, ihre fragwürdige Agierens nicht fortzusetzen, da sie damit die einzige Chance verspielen, eine der größten Ungerechtigkeiten im deutschen Fußball im Konsens zu lösen.

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Interessenkonflikt zwischen DFB und Regionalverbänden

Im Zentrum des Streits steht die Machtverteilung zwischen der nationalen DFB-Spitze und den drei betroffenen Regionalverbänden. Hermann Winkler, Dr. Christoph Kern und Ralph-Uwe Schaffert vertreten die Interessen der Verbände für Nordost, Bayern und Norden. Ihre Position besteht darin, die volle Kontrolle über ihre jeweiligen Regionalligen zu behalten und die 3. Liga stattdessen auf 22 Teams mit fünf Auf- und Absteigern aufzustocken. Dieser Gegenvorschlag wird jedoch sowohl von der DFB-Leitung als auch von den Drittligisten kategorisch abgelehnt. Bisher zeichnet sich nicht einmal eine einfache Mehrheit für diesen alternativen Plan beim außerordentlichen DFB-Bundestag am 18. Dezember ab, was das Scheitern der gesamten Reformwahrscheinlich macht.

Historische Beispiele als Beleg für systematisches Versagen

Ulf Kirsten führt konkrete historische Beispiele an, um die Dringlichkeit der Reform zu untermauern und das Versagen des Status quo zu kritisieren. Er bezeichnet die Regionalliga Nordost als eine Liga, der durch die ungerechte Aufstiegsregelung ihre sportliche Perspektive genommen wurde. Lok Leipzig ist das prominenteste Beispiel: Der Verein wurde innerhalb von nur sechs Jahren dreimal Meister, scheiterte aber jedes Mal in den anschließenden Aufstiegsspielen. Für Kirsten ist es ein Skandal, dass Ehemaligen Meistern und Europapokalteilnehmern selbst bei ihrer Meisterschaft der direkte Weg zurück in den Profifußball verwehrt wird.

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Bruch des Konsens und Widerstand der Fanclubs

Kritiker werfen den drei Verbandsfunktionären vor, mit ihrem eigenen Grundgesetz gebrochen zu haben. Das Trio hatte im August 2025 der Einsetzung einer DFB-Arbeitsgruppe zugestimmt, um eine Lösung speziell in der Regionalliga zu finden. Stattdessen entscheiden sie sich nun für den Schutz ihrer Verbandsstrukturen, obwohl in allen drei betroffenen Regionen - in Nord und Nordost sogar mehrheitlich per Klub-Abstimmung - zahlreiche Vereine den Kompromissvorschlag des Kompassmodells befürworten. Diese Abkehr von der kooperativen Linie führt zu erwarteten Fanprotesten, die bis in die Bundesliga hinaufreichen.

Eskalation durch massive Proteste und Forderungen

Die Unzufriedenheit hat bereits konkrete Formen angenommen, die die politische Landschaft im deutschen Fußball verändern könnten. Die Fanorganisation "Unsere Kurve" und ihr 1. Vorsitzender Jost Peter äußern massive Wut über das als provinziell, unsportlich und kleinkariert empfundene Verhalten der Verbände. Die Solidarität in den Ultraszenen ist so groß wie seit den Anti-Investoren-Protesten nicht mehr. Die Fans fordern eine klare Positionierung für den echten Wandel durch die Kompass-Lösung und verlangen, dass die Verantwortlichen Kern, Schaffert und Winkler von den Vereinen und ihren Anhängern entmachtet und vom Hof gejagt werden. Schon am Abend finden erste Aktionen in Erst- und Zweitligaspielen statt.