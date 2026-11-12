Uli Hoeneß aufgenommen in die Hall of Fame des deutschen Fußballs

Uli Hoeneß ist Mitglied der Hall of Fame. Die Jury entschied nach Jahren der Debatte. Er ergänzt die 56 bisherigen Legenden in Dortmund.

Die "Hall of Fame des deutschen Fußballs" in Dortmund hat ein historisches Mitglied aufgenommen: Uli Hoeneß. Der 74-jährige wurde offiziell in die Ruhmeshalle berufen. Damit fehlt keine wichtige Persönlichkeit mehr.

Seit der Gründung im Jahr 2018 gehören 56 Legenden dem Kreis an. Die Gruppe besteht aus 38 Männern und 18 Frauen. Alle haben den Sport nachhaltig geprägt. Hoeneßs Ausbleiben war lange ein politisches Thema.

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Endgültige Aufnahme der Hoeneß-Kontroverse

Jahre lang verhinderte eine Anti-Hoeneß-Gruppe seine Aufnahme. Die Jury debattierte bei jeder Nominierung heftig. Begriffe wie "vorbestraft" und "Vorbildfunktion" dominierten. Diesmal setzte sich Manuel Neukirchner durch. Er ist Direktor des Deutschen Fußballmuseums. Neukirchner hatte die Halle gegründet. Er forcierte die Entscheidung.

Hoeneß wurde 2014 verurteilt. Die Strafe betrug dreieinhalb Jahre Haft. Sie wurde zur Bewährung ausgesetzt. Dies geschah nach der Hälfte der Zeit. Die Tat war Steuerhinterziehung. Sie liegt nun Jahre zurück.

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Bewerbung und Begründung der Jury

Die Jury wägt Verdienste gegen die Vergangenheit. Hoeneß prägte den deutschen Fußball. Franz Beckenbauer ist die andere große Figur. Beide hatten großen Einfluss. Hoeneßs Leistungen sind überragend. Sie wiegen schwerer.

Als Spieler war er erfolgreich. Er gewann die Weltmeisterschaft. Er siegte bei der Europameisterschaft. Mit dem FC Bayern München holte er den Europapokal. Die Siege erfolgten dreimal hintereinander. Das Turnier heißt heute Champions League.

Aufbau eines weltweiten Sportklubs

Später baute er den FC Bayern auf. Er gestaltete den Verein neu. Der Club wurde erfolgreich. Er zählt zu den größten der Welt. Titel hielten sich die Waage. Pokale wurden gehoben. Hoeneß hatte direkten Einfluss. Manche Effekte waren indirekt.

Die Erfolge dauern Jahrzehnte. Sie sind kein Zufall. Sie folgen dem Aufbau. Hoeneß ist Dank schuldig. Der Fußball gab ihm viel. Er will etwas zurückgeben.

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Reaktionen und weitere neue Mitglieder

Uli Hoeneß reagierte begeistert. Er nannte es eine Ehre. Er vergisst seine Spielerzeit nie. Sie war die schönste Zeit. Der Gewinn 1974 ist wichtig. Die Welt stand still. Er ist dem Sport dankbar.

Weitere Namen wurden genannt. Pierre Littbarski ist neu dabei. Er ist 66 Jahre alt. Er war Weltmeister. Das Jahr war 1990. Er gilt als großer Spieler. Die Aufnahme ist ein Signal.