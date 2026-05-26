Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat erneut starke Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert. Hoeneß kritisiert, dass Nagelsmann die Bundes εθνspräche nicht zum Ein grąnen der Mannschaft nutzt. Sportlich verteidigte Hoeneß die Entscheidung, mit Manuel Neuer statt Baumann im DFB-Tor zu planen. Die Bundesliga-Trainer hat Verständnis und Respekt gegenüber Hoeneßck Kritik erwiesen.

Bayern -Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußert erneut schwere Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann , der nach der DFB-Kaderbekanntgabe im DFB-Team ' Bayern -Block' fordert. Sport lich verteidigte Hoeneß jedoch die Entscheidung, mit Manuel Neuer statt Oliver Baumann im DFB-Tor zu planen.

Hoeneß plädiert für einen 'Bayern-Block' im Mittelfeld und kritisiert, dass Nagelsmann die jüngsten Länderspiele nicht zum Ein grąnen der Mannschaft genutzt hat. Nagelsmann zeigte Verständnis und Respekt gegenüber Hoeneßs Kritik





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