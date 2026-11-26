Uli Hoeneß schmückt seine Doppel-Fichte am Tegernsee wieder mit Licht. Nach der Pause 2022 erfreut der große Weihnachtsbaum die Bewohner in Bad Wiessee zur Adventszeit.

Uli Hoeneß ziert seine beiden direkt nebeneinander stehenden Fichten seit dem Jahr 2017 jedes Jahr zu Weihnachten mit einer aufwendigen Lichterkette. Die beiden rund dreißig Meter hohen Bäume werden von einer spezialisierten Firma mit etwa tausend Leuchten geschmückt. Von der gegenüberliegenden Uferseite des Tegernsee s aus ist das riesige, leuchtende Kunstwerk oberhalb von Bad Wiessee deutlich und weithin sichtbar. Das Nachrichtenmagazin BILD hat die aktuelle Situation am Mittwoch vor Ort bestätigt.

Lichtspende zur Adventszeit

Pünktlich zur beginnenden Adventszeit sorgt die Installation von Hoeneß wieder für Freude bei vielen Menschen in der Region. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München erhält jährlich zahlreiche Dankesbriefe und Lobeshymnen von den Einwohnern des Ortes. Eine Ausnahme bildete lediglich das Jahr 2022, in dem Hoeneß aufgrund der damaligen Energiekrise auf die traditionelle Schmück-Aktion verzichten musste. In diesem Jahr leuchtet der Baum wieder auf und erfreut die Besucher am Tegernsee.

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Automatisierte Beleuchtung

Die genaue Steuerung der Lichter war bereits im vergangenen Jahr Gegenstand eines Interviews mit der Tageszeitung FAZ. Hoeneß erklärte damals, dass die Beleuchtung mit Einbruch der Dunkelheit automatisch anschaltet. Die Ausschaltung erfolgt gegen sieben Uhr morgens ebenfalls vollautomatisch. Dennoch besteht die technische Möglichkeit, die Lichter manuell mit einem einfachen Knopfdruck zu steuern.

Das ständige Licht hat auch Auswirkungen auf die Wohnsituation im Anwesen. Hoeneß bestätigte, dass vor Weihnachten sein Schlafzimmer durch die Intensität der Lichterkette stärker ausgeleuchtet wird als sonst. Das Aufsichtsratsmitglied gibt zu, dass die Helligkeit im Schlafbereich zunimmt, dies jedoch gerne in Kauf nimmt, um den Bewohnern vor Ort eine Freude zu bereiten.

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Keine Kritik an der Lichtexplosion

Der FC-Bayern-Ehrenpräsident weist darauf hin, dass es keine negativen Reaktionen auf seine Lichtinstallation gibt. Die Aussage lautet klar, dass der Baum nur Freunde hat. Hoeneß ist häufig in Supermärkten am See anzutreffen, um die Qualität seiner Produkte zu überprüfen. Seine Kinder leiten inzwischen das Familienunternehmen, und Hoeneß kontrolliert vor Ort die Sortierung der Wurstwaren.

Reaktion auf die Energiekrise

Als Hoeneß im Jahr 2022 auf die Beleuchtung verzichtete, war die Enttäuschung in der Bevölkerung groß. Viele Menschen fragten ihn, wie es dem Baum geht, da in schweren Zeiten die Sehnsucht nach Licht und Wärme besonders stark ausgeprägt ist. Vor drei Jahren waren selbst der Bürgermeister und zahlreiche andere Bürger traurig über das nicht leuchtende Kunstwerk. In diesem Jahr kehrt die Tradition nun wieder zurück.