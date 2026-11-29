Uli Hoeneß lobt die Kampfweise von FC Bayern München nach dem 0:0 beim HSV. Trotz vieler Ausfälle sieht er Chancen auf eine erfolgreiche Saison.

Uli Hoeneß, der langjährige Vorstandsmitglied des FC Bayern München, zeigt sich trotz der jüngsten sportlichen Rückschläge unverändert optimistisch bezüglich der Zukunft der Münchner. Nach dem 0:0 -Unentschieden des Teams beim Hamburger SV betonte der 74-Jährige, dass er fest an die erfolgreiche Bewältigung dieser schwierigen Phase glaubt. Hoeneß versicherte, dass die Mannschaft aus dieser als Pechsträhne empfundenen Situation gestärkt hervorgehen wird.

Hoeneß kritisiert keine Spieler trotz Defiziten

Hoeneß zog klare Grenzen zwischen der Kritik an der Ergebnissituation und der Würdigung der individuellen Leistungen. Als Reaktion auf die Frage nach den Leistungen der Spieler, insbesondere im Kontext der Unentschlossenheit gegen den HSV, erklärte der Manager, dass die Konkurrenz sich nun warm anziehen müsse. Er verwies darauf, dass jeder Spieler Fehler macht und dies kein Grund für eine pauschale Verurteilung sei, da solche Momente zum Spielgeschehen dazugehören und schnell wieder vergessen werden sollten.

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Er hob ausdrücklich hervor, dass er der gesamten Mannschaft gratulieren wolle. Die von Trainerin getragene Einheit habe im Spiel gegen den HSV eine kämpferisch überragende Leistung gezeigt. Besonders beeindruckend war für Hoeneß, wie sich die Elf unter Druck verhielt, da sie mit einem Spieler weniger auskommen musste und dennoch die Intensität hielt.

Schwere Ausfälle belasten das Kader

Ein zentraler Aspekt der aktuellen Situation ist die enorme Zahl an Ausfällen im Kader des FC Bayern München. Konrad Laimer, der nach einer Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk operiert werden muss, zählt zu den jüngsten Opfern der Verletzungspandemie. Hoeneß betonte, dass das Team nach dem Ausfall Laimers mit neun fehlenden Leistungsträgern auskommen musste.

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Zu den verletzten Stars, die Hoeneß explizit nannte, gehören unter anderem der Weltfußballer Harry Kane, Kapitän Manuel Neuer, Jamal Musiala und Joshua Kimmich. Dass Kimmich nach einer Tätigkeit eine Rote Karte sah und seinem Team in der Liga vorerst fehlen wird, wertet der Funktionär als isolierten Vorfall. Er verwies auf die Ehrlichkeit des Spielers, die sich auch in seinem Verhalten zeigte, und sah keinen Anlass, diesen Moment überzubewerten.

HSV-Begegnung als Test der Resilienz

Das Spiel beim HSV markierte den dritten Aufeinandertreffen, bei dem die schwer gebeutelten Bayern sieglos blieben. Die Begegnung endete torlos, was die defensive Struktur und den Willen zur Anpassung unter Beweis stellte. Hoeneß sah in dieser Hartnäckigkeit ein Zeichen dafür, dass die Mentalität der Gruppe stimmt, selbst wenn die notwendige Konsequenz im Abschluss derzeit fehlt.

Die aktuelle Formkurve und die Anzahl der verletzten Schlüsselspieler stellen die Führungsebene und das Trainergespann vor große Herausforderungen. Dennoch besteht bei den Verantwortlichen die Überzeugung, dass diese Härteprobe die Bindung im Kader stärkt und den Weg für kommende Erfolge ebnet, solange die Grundwerte von Kampfgeist und Zusammenhalt gewahrt bleiben.