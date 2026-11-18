Uli Hoeneß erzählt von seiner Ehrgeiz, Champions-League-Erfolgen und den emotionalsten Momenten seiner Laufbahn als Spieler und Funktionär des FC Bayern München.

Uli Hoeneß, der siebzigvierjährige Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern München, hat seinen unstillbaren Ehrgeiz für den Sport bestätigt. Trotz einer enormen Trophäensammlung als Spieler und Manager sieht der deutsche Fußballlegende noch kein Ende seiner Karriere als Förderer der Münchner. Er wurde kürzlich mit dem SPORT BILD-Legenden-Award ausgezeichnet, wobei er betonte, dass er selten nach hinten blicke und sein Hunger auf Erfolg anhält.

Uli Hoeneß und die unstillbare Erfolgsdurst des FC Bayern

Uli Hoeneß ist stolz auf seine Wurzeln in einer kleinen Metzgerei in Ulm, aus der er sich nach oben gearbeitet hat. Dieser Hintergrund nährt seine Leidenschaft für ambitionierte Menschen und treibt seinen Einsatz für den Verein voran. Für ihn gibt es kein Ruhen auf den Lorbeeren, sondern nur das Ziel, alles zu tun, um den aktuellen Erfolg zu sichern und auszubauen. Seine Motivation bleibt hoch, da er den FC Bayern weiterhin als Projekt mit großen Zielen betrachtet, an dem er aktiv mitwirkt.

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Der Fokus von Uli Hoeneß liegt eindeutig auf der Champions League, die jeder im Fußball gewinnen möchte. Im Vorjahr scheiterte der FC Bayern nur knapp, da ihm im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain insgesamt nur ein Tor fehlte. Die Spiele endeten mit Ergebnissen von vier zu fünf und eins zu eins. Hoeneß betrachtet diese knappen Niederlagen nicht als Misserfolg, sondern als Beweis dafür, dass das Niveau stimmt und die Möglichkeit auf den Titel weiterhin besteht.

Vincent Kompany prägt neue offensive Mentalität im Verein

Vincent Kompany, der vierzigjährige Trainer, trägt große Verantwortung für die aktuelle Spielweise, die Uli Hoeneß begeistert. Kompany hat der Mannschaft täglich erläutert, dass sie die Zuschauer zufriedenstellen müssen. Der Verein wird von Hoeneß nicht nur als Fußballclub, sondern auch als Unterhaltungsunternehmen betrachtet. Das oberste Ziel ist es daher, dafür zu sorgen, dass die Fans glücklich nach Hause gehen.

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Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen man bei einer Führung von drei zu eins langsamer machen konnte, spielt der FC Bayern heute konsequent weiter. Hoeneß gab ehrlich zu, dass er früher dachte, einige Spiele seien am Samstagnachmittag bereits entschieden. Heute jedoch ist er wieder leidenschaftlich vom Fußball begeistert, weil die Mannschaft den Sport zelebriert und ein unterhaltsames Spiel bietet. Diese Veränderung der Taktik und Einstellung ist ein zentrales Merkmal der aktuellen Saison.

Von 8000 zu 485000 Mitgliedern und historische Momente

Uli Hoeneß blickt zufrieden auf sein Lebenswerk zurück, das den Mitgliederbestand des Vereins von achttausend im Jahr 1979 auf vierhundertfünfundachtzigtausend heute ansteigen ließ. Herbert Hainer, der aktuelle Präsident, teilt die Verantwortung für dieses Wachstum, das Hoeneß als Spiegel seiner Ziele ansieht. Der Verein soll für alle zugänglich sein und Spaß machen, was durch die massive Erweiterung der Mitgliederbasis erreicht wurde. Diese Entwicklung steht für den langfristigen Erfolg des Projekts FC Bayern München.

Als Spieler war für Uli Hoeneß die Zeit mit Franz Beckenbauer und Gerd Müller am schönsten. Ein besonderes Ereignis war das Wiederholungsspiel des Finals im Pokal der Landesmeister im Jahr 1974. Hoeneß und Gerd Müller erzielten jeweils zwei Tore, als Bayern Atlético Madrid mit vier zu零 schlug. Hoeneß erinnerte sich, wie er im Alter von zweiundzwanzig Jahren dachte, die Uhr anhalten zu wollen, als der Pokal in der Kabine stand. Dieser Moment bleibt ein Höhepunkt seiner aktiven Zeit.

Emotionale Höhen und Tiefen in der Geschichte des FC Bayern

Die schönsten Erinnerungen als Funktionär hat Uli Hoeneß an das Champions-League-Finale im Jahr 2001 gegen den FC Valencia. Nach dem Gewinn im Elfmeterschießen sah er ein riesiges Plakat der Fans, das lautete: Heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben. Dieser Anblick löste bei ihm Gänsehaut aus. Es war ein Moment der gemeinsamen Freude und des Stolzes über den erreichten Triumph gegen einen starken Gegner.

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Nicht nur positive Momente sind ihm im Gedächtnis geblieben. Das Finale im Jahr 1999 in Barcelona war enorm emotional, als der FC Bayern gegen Manchester United spielte. Obwohl man bis kurz vor Schluss mit einem zu零 führte, drehte Manchester das Spiel in der Nachspielzeit noch und gewann mit zwei zu eins. Hoeneß saß neben Trainer Ottmar Hitzfeld und erlebte, wie der sichere Gewinn in letzter Sekunde zerrann. Dies empfand er als schmerzhafter als das Finale 2012 gegen Chelsea, das im Elfmeterschießen verloren wurde.

Auch persönliche Widrigkeiten prägen Hoeneß' Leben. Die Zeit im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung war ein Einschnitt. Das WM-Finale im Jahr 2014 schaute er allein in seiner Zelle, da ihm die Leitung den Besuch eines Gemeinschaftsraums verbot. Bastian Schweinsteiger sprach ihn vor laufender TV-Kamera mutig an, was Hoeneß bis heute rührt. Er weinte wie ein Schlosshund und erkennt an, dass nur, wer alles erlebt hat, den Erfolg am Ende richtig wertschätzen kann. Diese Erfahrungen haben ihn geprägt und seine Perspektive auf den Sport und das Leben nachhaltig verändert.