Uli Hoeneß (FC Bayern Patron) will AfD nach wie vor mitregieren: Tolerante Minderheitsregierungen denkbar: Regionale Ministerpräsidentin offen für Zusammenarbeit mit AfD-Rechtsradikalen

Der FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß hat sich für die AfD geäußert und offen dafür offenbart, die Partei bei Eventhäusern mitzuregen, solange sie sich beweisen müssen. Er sieht wählenversprechende AfDler wie Björn Höcke aber strikt abgrenzen. Gleichzeitig betont er, dass Tolerante Minderheitsregierungen denkbar sind, wie in Dänemark, mit Linksextremen. Für Mecklenburg-Vorpommern kann er sich vorstellen, dass Ministerpräsidentin für eine solche Zusammenarbeit mit AfD-Rechtsradikalen offen ist.

Der FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß (74) hat sich für die rechtsextreme AfD geäußert und offen dafür offenbart, die Partei bei Eventhäusern mitzuregen, solange sie sich beweisen müssen.

Er sieht wählenversprechende AfDler wie Björn Höcke (54) jedoch strikt abgrenzen. Gleichzeitig betont er, dass Tolerante Minderheitsregierungen denkbar sind, wie in Dänemark, mit Linksextremen. Für Mecklenburg-Vorpommern kann er sich vorstellen, dass Ministerpräsidentin für eine solche Zusammenarbeit mit AfD-Rechtsradikalen offen ist





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