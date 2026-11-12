Uli Hoeneß in die Hall of Fame des deutschen Fußballs gewählt

Uli Hoeneß wird nach kontroverser Debatte in die Hall of Fame aufgenommen. Zudem ehren die Jury Pierre Littbarski, Hennes Weisweiler und Kerstin Stegemann für ihre Leistungen.

Die Jury des Deutschen Fußballmuseums hat Uli Hoeneß mit deutlicher Mehrheit in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Der 74-jährige langjährige Präsident des FC Bayern München erhielt 20 von 25 abgegebenen Stimmen. Diese Wahl beendet eine jahrelange kontroverse Debatte um die Aufnahme der umstrittenen Figur. Die Entscheidung würdigt seinen enormen sportlichen Einfluss auf den deutschen und europäischen Vereinssport.

Neben Hoeneß wurden drei weitere Persönlichkeiten in die Ruhmeshalle gewählt. Der Weltmeister Pierre Littbarski setzte sich in einem spannenden Duell gegen Toni Schumacher durch. Zudem ehrt die Jury die Trainerlegende Hennes Weisweiler und die Doppel-Weltmeisterin Kerstin Stegemann. Die offizielle Zeremonie zur Ehrung aller Vier ist für das Jahr 2028 angesetzt.

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Uli Hoeneß: Sportlicher Erfolg vor strafrechtlichem Hintergrund

Uli Hoeneß prägte den deutschen Fußball über Jahrzehnte als sowohl erfolgreicher Spieler als auch als aggressiver Manager. Als Spieler gewann er 1972 die Europameisterschaft und 1974 die Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft. Mit dem FC Bayern München sicherte er sich zwischen 1974 und 1976 dreimal den Europapokal der Landesmeister. Seine aktive Karriere endete vorzeitig mit 27 Jahren aufgrund einer schweren Knieverletzung.

Seine zweite Karriere als Manager formte den FC Bayern München zu einem wirtschaftlichen Giganten. Ab 1979 baute Hoeneß den Verein zu einem der reichsten und erfolgreichsten Clubs Europas auf. Seine Führungsstyle war geprägt von Provokationen und harter Kritik, was ihn zu einer polaren Figur machte. Dennoch wurde seine sportliche Leistung als unverzichtbar für die Geschichte des deutschen Fußballs erachtet.

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Der Biografie von Uli Hoeneß bleibt ein tiefer Bruch in Form einer Haftstrafe erhalten. Im Jahr 2014 wurde er wegen Steuerhinterziehung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Straftat war auch bei den Diskussionen der Jury ein ständiges Thema. Die Entscheidung der Jury trennt die sportlichen Verdienste explizit von den strafrechtlichen Schattenseiten.

Pierre Littbarski und Hennes Weisweiler: Technische Brillanz und Taktik

Pierre Littbarski wurde als einer der technisch versiertesten Spieler der deutschen Geschichte geehrt. Der 66-Jährige erreichte mit Deutschland dreimal ein WM-Finale und krönte seine Laufbahn 1990 mit dem Weltmeistertitel. Seine dribbelstarken Eigenschaften und schnellen Richtungswechsel ließen Verteidiger wiederholt ins Leere laufen. Littbarski bedankte sich bei seinen Mitspielern und Trainer Franz Beckenbauer für diese Ehrung.

Die Wahl von Littbarski war eng mit der Figur von Hennes Weisweiler verbunden. Der legendäre Trainer formte in Gladbach die berühmte "Fohlenelf" um Spieler wie Günter Netzer und Jupp Heynckes. Unter Weisweiler begann die große Karriere von Littbarski beim 1. FC Köln. Weisweiler führte Borussia Mönchengladbach zu drei deutschen Meisterschaften und dem UEFA-Pokal 1975. Mit Köln gewann er 1978 das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Die Trauer um Hennes Weisweiler ist auch nach seinem Tod im Jahr 1983 gegenwärtig. Seine Witwe Gisela Weisweiler zeigte sich bewegt, dass der Gedanke an ihren Mann lebendig bleibt. Sie betonte die Bedeutung der Aufnahme von Pierre Littbarski, der unter der Ägide ihres verstorbenen Mannes Karriere machte. Die Verbindung zwischen Trainer und Spieler gilt als ein zentrales Element dieser Wahl.

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Kerstin Stegemann und die Zukunft der Hall of Fame

Kerstin Stegemann komplettiert die neue Generation der Hall-of-Fame-Mitglieder. Die 49-jährige Spielerin wurde als Doppel-Weltmeisterin in die Ruhmeshalle aufgenommen. Ihre Wahl unterstreicht die wachsende Bedeutung der Frauenfußball-Legenden in der deutschen Sportgeschichte. Stegemann repräsentiert damit einen wichtigen Aspekt der Vielfalt im deutschen Fußball.

Die offizielle Ehrung aller neuen Mitglieder ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Diese Zeit allows für eine umfassende Vorbereitung der Zeremonie durch das Deutsche Fußballmuseum. Die Jury betont, dass die Auswahlprozess transparente Kriterien zugrunde legt. Hoeneß bewertete seine Berufung als große Ehre und blickte dabei vor allem auf seine Zeit als Spieler zurück. Der Gewinn des Europapokals 1974 bleibt sein persönlicher Höhepunkt.

Die Aufnahme in die Hall of Fame festigt den Status dieser vier Persönlichkeiten als Icons des deutschen Fußballs. Uli Hoeneß steht symbolisch für die wirtschaftliche und sportliche Macht des Vereinsfußballs. Pierre Littbarski und Hennes Weisweiler repräsentieren die technische und taktische Meisterschaft. Kerstin Stegemann vertritt die Erfolge im Frauenfußball. Zusammen bilden sie ein breites Spektrum der deutschen Sportgeschichte ab, das auch Kontroversen und historische Brüche einschließt.