Uli Hoeneß äußert Zweifel an der Bereitschaft von FC-Bayern-Legenden, ins Management zu wechseln. Er begründet dies mit den hohen Gehältern und dem fehlenden Arbeitswillen der Ex-Profi.

Uli Hoeneß äußert ernsthafte Zweifel an der Karrierebereitschaft ehemaliger FC-Bayern-Spieler für Führungspositionen im Vereinsmanagement. Der langjährige Klub-Präsident und einstige Weltmeister gab in einem Interview mit Sport BILD zu, dass seine lang gehegte Vision, Vereinslegenden als Nachfolger in die Unternehmensleitung zu berufen, nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Seine Einschätzung basiert auf der Beobachtung, dass die heutigen Profis über erhebliches Kapital verfügen und daher oft nicht bereit sind, die notwendigen Überstunden im Job zu leisten.

Mangelnde Arbeitsmotivation bei hohen Gehältern

Hoeneß argumentiert, dass die meisten seiner ehemaligen Mannschaftskameraden oder zeitgenössischen Stars aus zwei Hauptgründen keine Verantwortung im Vorstand übernehmen wollen. Erstens haben sie bereits genug Geld verdient und müssen finanziell nicht weiter arbeiten. Zweitens fehlt ihnen die Motivation, bei Bedarf sechs Tage die Woche und zwölf Stunden am Tag zu schuften. Diese Aussage stellt die aktuelle Generation der Champions-League-Sieger in ein neues Licht, da sie impliziert, dass Komfort und freie Zeit für sie höher gewichtet werden als der zusätzliche Stress einer Management-Tätigkeit.

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Konflikt mit Oliver Kahn im Jahr 2023

Die Debatte um die Einsatzbereitschaft von Ex-Spielern begann bereits im Jahr 2023, als Oliver Kahn als CEO des FC Bayern entlassen wurde. Damals gab es heftige Diskussionen über Kanes Arbeitsweise. Der Ex-Torhüter hatte in einem Interview erklärt, dass ein CEO nicht zwingend 24 Stunden am Tag arbeiten müsse. Uli Hoeneß reagierte darauf mit der klaren Forderung, dass es mindestens zwölf Stunden am Tag sein müssten. Diese klare Vorgabe verdeutlicht den hohen Standard, den Hoeneß an sein Führungspersonal stellt.

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Vergangenheit vs. moderne Profiverträge

Hoeneß selbst stammt aus einer anderen Ära. Als aktiver Spieler war er Welt- und Europameister und gewann dreimal den Europapokal der Landesmeister, die Vorgängerwettbewerb der Champions League. Mit 27 Jahren übernahm er das Amt des Managers, hatte aber zu diesem Zeitpunkt finanziell noch keinen Sicherheitspolster. Er betonte früher, dass sie weiterhin hart arbeiten mussten, um den Wohlstand ihrer Familien zu sichern. Auch Franz Beckenbauer berichtete, dass er seinen ersten Millionenvertrag erst gegen Ende seiner Karriere bei Cosmos New York unterschrieb, lange bevor die heutigen Gehaltssummen üblich waren.

Neue Karrierepfade durch Investorengruppen

Die heutige Situation unterscheidet sich grundlegend. Viele Bayern-Spieler verdienen aktuell bis zu 20 Millionen Euro oder mehr pro Saison. Bei einem Dreijahresvertrag ist die finanzielle Freiheit für den Rest des Lebens gesichert. Ein Funktionär berichtete, dass man einen Ex-Spieler gerne ins Management aufgenommen hätte, dieser aber scheiterte, als er nachfragte, ob ein täglicher Besuch in der Geschäftsstelle obligatorisch ist. Stattdessen verfolgen Stars wie Thomas Müller und Mats Hummels einen anderen Weg. Sie stiegen im Sommer gemeinsam mit Weltmeisterkollegen bei Estrela Amadora ein und sind Teil einer Investorengruppe, der auch Yann Sommer und Lucas Hernández angehören. Sie lassen ihr Kapital für sich arbeiten, anstatt selbst im Management zu schuften.