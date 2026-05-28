Uli Hoeneß kritisiert erneut Julian Nagelsmann und fordert 'Bayern-Block' im DFB-Team

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat nach der Bekanntgabe des DFB-Kaders erneut scharfe Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert. Er moniert die frühe Entscheidung bezüglich des Torhüters und fordert einen 'Bayern-Block' im Mittelfeld. Nagelsmann hatte zuvor gelassen auf die Kritik reagiert.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat erneut scharfe Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert. Nach der Bekanntgabe des DFB-Kaders monierte er, dass die Entscheidung, Oliver Baumann als Nummer eins bei der Fußball-Weltmeisterschaft (11.

Juni bis 19. Juli) zu nominieren, bereits im Frühjahr getroffen wurde. Sportlich rechtfertigte Hoeneß jedoch die Wahl von Manuel Neuer anstelle von Baumann im DFB-Tor.

'Joshua Kimmich brauche ich im Mittelfeld. Auf keinen Fall rechts hinten, Führungsspieler kann er da nicht sein', sagte der 74-Jährige. Er plädiert für einen 'Bayern-Block' im Mittelfeld mit Kimmich und seinem Teamkollegen, den Nagelsmann am Donnerstag vorgestellt hatte. Insgesamt bewertet Hoeneß das Team als 'gut, aber nicht weltklasse'.

Er kritisiert, dass Nagelsmann die jüngsten Länderspiele nicht genutzt habe, um die Mannschaft einzuspielen.

'Dafür hätte man eine Mannschaft drei-, vier-, fünfmal zusammenspielen lassen müssen, um sie zu einer Einheit zu machen', so Hoeneß. Nagelsmann, einst Trainer bei den Bayern, hatte zuletzt gelassen auf die Einlassungen des Münchner Funktionärs reagiert.

'Ich bin wirklich ganz, ganz selten beleidigt. Uli darf immer was zu mir sagen, ich habe großen Respekt vor seinem Lebenswerk. Und ich versuche immer, aus so etwas meine Schlüsse zu ziehen', sagte der 38-Jährige in der Vorwoche im 'ZDF-Sportstudio'





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