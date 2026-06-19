Uli Hoeneß kritisiert WM in Nordamerika als 'Fiasko für den Fußball'

Bayern-Patron Uli Hoeneß übt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung scharfe Kritik an der bevorstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Er bezeichnet das Turnier als Fiasko und moniert vor allem die extrem hohen Ticketpreise, die den Fußball zu einem Event für Wohlhabende machten. Selbst ein kostenloses Wohnangebot in Florida in Nähe von Trumps Residenz konnte ihn nicht umstimmen.

Der langjährige Bayern-Patron Uli Hoeneß hat die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko scharf kritisiert. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezeichnete er das Turnier als ein 'Fiasko für den Fußball'.

Sein Hauptkritikpunkt sind die extrem hohen Ticketpreise, insbesondere für das Finale, die er mit 2000 Dollar für ein Ticket mittlerer Kategorie als skyhigh ansieht. Hoeneß, der stets für Kommerz im Fußball eingetreten war, lehnt diese extreme Form ab und möchte das Turnier nicht durch den Kauf von Karten unterstützen. Bereits vor dem Turnier hatte er die Preisgestaltung der FIFA kritisiert und den Vorwurf erhoben, die WM werde immer mehr zu einem Event für Wohlhabende.

Als Vergleich zog er eine Loge beim NFL-Endspiel heran, die für einen Tag 1,5 Millionen Dollar kosten soll. Sein Credo: Fußball müsse für alle Menschen bezahlbar bleiben. Er verweist regelmäßig auf die vergleichsweise günstigen Jahreskarten in München, denn auch die breite Fanschaft gehöre zum Fußball. Ein Stadionbesuch dürfe nicht davon abhängen, ob jemand dafür auf Urlaub oder andere Dinge verzichten müsse.

Hoeneß berichtet, dass ihm während des Turniers ein kostenloses Haus in Florida angeboten wurde, doch selbst dieses Angebot konnte ihn nicht überzeugen. Er hatte 'überhaupt keine Lust, zu dieser WM zu reisen', und diese wäre ihm 'vergangen', als er erfuhr, dass das Haus nur wenige Minuten von Donald Trumps Residenz Mar-a-Lago entfernt lag.

Für Hoeneß bleibt die WM somit ein Symbol für eine Entwicklung im modernen Fußball, die ihm missfällt - vor allem wegen der völlig aus dem Ruder gelaufenen Ticketpreise





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