FC Bayern München bleibt beim HSV sieglos, doch Uli Hoeneß sieht kämpferische Stärke. Trotz Ausfällen wie Laimer und Roter Karte für Kimmich bleibt der Klubvorstand optimistisch.

Uli Hoeneß erwartet von FC Bayern München auch nach der unglücklichen 0:0-Partie beim Hamburger SV eine erfolgreiche Saison. Trotz der dritten aufeinanderfolgenden Niederlage ohne Sieg betonte der Klubvorstand, dass die Konkurrenz sich vorbereiten müsse.

Hoeneß sieht kämpferische Stärke bei HSV

Der 74-jährige Hoeneß zeigte sich deutlich zuversichtlich, trotz der jüngsten sportlichen Rückschläge im Bundesliga-Alltag. Er erklärte, dass die Mannschaft gestärkt aus dieser Pechsträhne hervorgehen wird. Dadurch könnten sich andere Vereine im Feld der Titelkonkurrenz warm anziehen müssen, um den Anschluss zu halten.

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Verletzungssituation belastet die Defensive

Die Münchner traten beim HSV in stark reduzierter Aufstellung an. Neben Joshua Kimmich, der die Rote Karte sah, fehlten mehrere Leistungsträger. Konrad Laimer muss sich einer Operation wegen einer Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk unterziehen.

Zusätzlich liegen Weltfußballer Harry Kane, Kapitän Manuel Neuer und Jamal Musiala außer Gefecht. Hoeneß lobte die kämpferisch überragende Leistung des Teams unter diesen widrigen Umständen. Er zog den Schluss, dass es nicht verwunderlich ist, mit neun Ausfällen auf dem Platz zu stehen.

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Kimmich bleibt im Aufgebot für die Liga

Die Rote Karte von Joshua Kimmich wird ihn vorerst in der Liga sperren. Dennoch sprach sich Hoeneß klar gegen eine Kritik an dem Mittelfeldspieler aus. Er betonte, dass jeder Spieler mal einen Fehler machen darf, was die Angelegenheit für ihn abschließt.

Der Vize-Kapitän wird seinem Team in der Bundesliga zunächst fehlen. Hoeneß gratulierte der gesamten Mannschaft zu ihrer Einstellung. Er verwies darauf, dass Ehrlichkeit gegenüber der Fanschaft und der Presse ein wichtiges Signal ist, besonders wenn Spieler wie Kimmich einen Aussetzer haben.

Ausblick auf die weiteren Bundesliga-Spiele

Trotz der aktuellen Nullserie bleibt der Vorstand von der langfristigen Ausrichtung überzeugt. Die Situation mit den vielen Ausfällen ist für Hoeneß eine Herausforderung, aber kein Grund zur Pessimismus. Er erwartet, dass das Team die Erfahrung nutzt, um in den kommenden Partien zurückzukehren.

Die Analyse der Partie beim HSV zeigt eine Mannschaft, die trotz Unterzahl und Personalmangels gut kämpfte. Dies gibt der Führungsebene die Sicherheit, dass die taktische Basis stabil bleibt. Die Fans können auf eine starke Reaktion des FC Bayern München in der kommenden Zeit hoffen.