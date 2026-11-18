Uli Hoeneß diskutiert Musialas Gehalt, doch Harry Kane ist nun Bayers Topverdiener mit 29 Millionen. Inside-Infos zu Klauseln für Verletzungen bei Star-Playern.

Uli Hoeneß hat mit seiner öffentlichen Positionierung zum Gehalt von Jamal Musiala eine hitzige Delegation über die wirtschaftliche Ausrichtung des FC Bayern München entfacht. Der 74-jährige Vereinsfunktionär kritisierte implizit die Höhe der vertraglichen Zusagen an den 23-jährigen Offensivstar, indem er andeutete, die aktuelle Leistungsfähigkeit des Spielers rechtfertige die vereinbarten Summen nur noch eingeschränkt. Diese Äußerungen trafen auf einen Club, der durch die Verpflichtung von Harry Kane selbst in finanzielle Dimensionen vorgestoßen ist, die den deutschen Fußballmarkt neu definieren.

Harry Kane wird höchster Bundesliga-Verdiener der Geschichte

Harry Kane ist seit Anfang November mit einem neuen Vertrag bis 2029 der offiziell höchste Gehaltsbezieher in der Geschichte der Bundesliga. Fünfzehn Tage nach der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or hat sich der englische Nationalspieler für den Rekordmeister entschieden und sich damit auch an seinem ehemaligen Teamkollegen Jamal Musiala vorbeigewandelt. Die finanziellen Werte, die dem Torjäger zustehen, liegen bei geschätzt 29 Millionen Euro pro Saison, was ihn deutlich über das bisherige Einkommen der Münchner Spitzenspieler hinaushebt.

Also read Prinz William überrascht Harry Kane mit besonderem Geschenk

Spezielle Verletzungsklauseln schützen die Top-Verdiener

Der FC Bayern hat bei den Top-Verdienern spezielle Vertragsklauseln etabliert, die den Schutz vor längeren Ausfallzeiten durch Verletzungen gewährleisten. Jamal Musiala, dessen Vertrag bis 2030 läuft und ein geschätztes Jahresgehalt von über 25 Millionen Euro umfasst, profitiert von einer Vereinbarung, die ihm eine sechsmonatige Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall zusichert. Diese Regel wurde im Februar 2025 vor der Vertragsunterschreibung mit der Spielervertretung vereinbart und geht weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.

Vergleich mit gesetzlichen Vorgaben und Versicherungsmodelle

Während deutsche Arbeitgeber gesetzlich nur sechs Wochen zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verpflichtet sind, übernimmt ab der siebten Woche die gesetzliche Krankenkasse mit einem Höchstbetrag von 5812,50 Euro brutto monatlich. Der FC Bayern hat daher eine Extra-Versicherung abgeschlossen, die die Differenz ab Deckelt der gesetzlichen Leistung deckt und das finanzielle Risiko für den Verein minimiert. Diese Konstruktion wurde bereits bei Musiala angewandt, als dieser nach einem Wadenbeinbruch beim Klub-WM im Sommer 2025 für sechs Monate und zwölf Tage pausierte.

Advertisement

Vertragsgestaltung bei Alphonso Davies und Manuel Neuer

Auch andere Leistungsträger wie Alphonso Davies und Manuel Neuer genießen ähnliche Absicherungen, wobei die Laufzeiten der Verletzungsklauseln variieren können. Der 26-jährige Davies, der mit bis zu 20 Millionen Euro im Jahr zu den Spitzenverdienern zählt, hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und erhält nach Informationen des Sport Bild eine kürzere Klausellaufzeit von drei bis vier Monaten. Manuel Neuer, der ebenfalls geschätzt rund 20 Millionen Euro pro Saison verdient, hatte solche Modelle in der Vergangenheit bereits durchgesetzt.

Weitere Verträge und Verhandlungen im Kader

Hinter den absoluten Top-Verdienern gliedert sich das Gehaltsgefüge in mehrere Klassen. Joshua Kimmich und Dayot Upamecano, dessen Vertragsverlängerung bis 2030 mit einem Handgeld von knapp 20 Millionen Euro verbunden war, verdienen im Bereich von 17 bis 20 Millionen Euro. Bei weiteren Spielern wie Michael Olise, der für eine Vertragsverlängerung mit Top-Gehalt attraktiviert werden soll, oder Jonathan Tah, der über Pini Zahavi verhandelt, werden die aktuellen Verträge sorgfältig überwacht und bei Bedarf angepasst, um die sportliche und finanzielle Balance zu wahren.