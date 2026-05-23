Uli Hoeneß: Nagelsmann kritisiert und Karriere-Trainer Lars Bender als neuer Bayern-Coach

Uli Hoeneß hat wiederholt Julian Nagelsmann kritisiert und den Bundestrainer für seine Kommunikation rund um die Rückholaktion von Manuel Neuer kritisiert.

Foto: picture alliance / Lackovic | Mladen Lackovic Uli Hoeneß hat abermals Julian Nagelsmann kritisiert und die Kommunikationsweise rund um die Rückholaktion von Manuel Neuer kritisiert.

"Die Art und Weise war nicht in Ordnung", sagte er im Spiegel-Spitzengespräch. "Ich fand es nicht fair. " Es sei ein Fehler gewesen, bereits im Frühjahr die Entscheidung zu verkünden, dass Oliver Baumann die Nummer eins bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada sein werde. Sportlich verteidigte Hoeneß den Entschluss, mit Neuer anstelle von Baumann im DFB-Tor zu planen.

Als kritisch beurteilt der langjährige Bayern-Manager auch die Planung mit Joshua Kimmich. Dass der DFB-Kapitän unter Nagelsmann als Rechtsverteidiger spielt, ist für Hoeneß nicht nachvollziehbar.

"Joshua Kimmich brauche ich im Mittelfeld. Auf keinen Fall rechts hinten, Führungsspieler kann er da nicht sein", sagte der 74-Jährige. Er plädiert für einen "Bayern-Block" im Mittelfeld mit Kimmich und Teamkollege Aleksandar Pavlovic. Der 26-köpfige Kader, den Nagelsmann am Donnerstag vorgestellt hatte, sei insgesamt "gut, aber nicht weltklasse", analysierte Hoeneß, der in den vergangenen Wochen immer wieder gegen den Bundestrainer gestichelt hatte.

Nagelsmann erneuerte die Kritik, dass er die jüngsten Länderspiele nicht zum Einspielen der Mannschaft genutzt habe. Dieses Woche u.a. mit diesen Themen





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