Uli Hoeneß: Neuer Comeback für Deutschland? - Neuer MRT-Check entscheidet über WM-Teilnahme

Die Diskussion um Manuel Neuer (40) und eine mögliche Rückkehr ins DFB-Tor bei der WM 2026 nimmt weiter Fahrt auf. Obwohl er erklärt hatte, reißen die Spekulationen um ein überraschendes Comeback nicht ab. Jetzt äußert sich auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) zu dem Thema – und sorgt mit einem vielsagenden Grinsen für neue Diskussionen.

Die Diskussion um Manuel Neuer (40) und eine mögliche Rückkehr ins DFB-Tor bei der WM 2026 nimmt weiter Fahrt auf. Obwohl er erklärt hatte, reißen die Spekulationen um ein überraschendes Comeback nicht ab.

Jetzt äußert sich auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) zu dem Thema – und sorgt mit einem vielsagenden Grinsen für neue Diskussionen. Am Rande der Meisterfeier sagte Hoeneß im BR zunächst: "Da gibt es ja nur Gerüchte im Moment, und jetzt warten wir mal ab.

". Besonders auffällig: Dabei musste der Bayern-Patron grinsen. Auf die Nachfrage erklärte er: "Ich wundere mich, dass man das Thema nicht früher geklärt hat.

". Das wollte Hoeneß so nicht stehen lassen: "Nein, überhaupt nicht. Ich habe gerade den Doppelpass gesehen. Da hat der Oliver Kahn klar gesagt, dass man als Torhüter früh wissen muss, woran man ist.

Das wird im Fall Baumann oder im Fall Neuer kaum noch möglich sein.

". Kahn hatte erklärt: "Das heißt, wenn man jetzt auf einmal auf die Idee kommt oder wenn Julian jetzt auf einmal sich Gedanken macht, jetzt auf einmal schnell hier noch einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich. So eine Entscheidung hat ja nicht nur eine Ausstrahlung auf die Torhüter, vor allem auf Oliver Baumann, sondern auch auf die Mannschaft selbst.

Die wird sich auch die Frage stellen: Wie glaubwürdig, wie verlässlich sind denn jetzt Aussagen, wenn sie hier in Zukunft kommen?

". Sky berichtete am Samstag, dass Neuer als Nummer 1 ins DFB-Tor zurückkehren soll. Für Oliver Baumann wäre das ein bitterer Rückschlag, nachdem er die komplette WM-Qualifikation als Stammtorhüter bestritten hatte. Hoeneß dazu: "Wenn Manuel das will, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, sondern würde mich für Deutschland freuen, dass er da hinfährt.

Weil er der Beste ist.

". Nach seinem Fernseh-Interview sagt er in einer Medienrunde: "Wenn er und der Bundestrainer sich dazu entscheiden sollten, würde ich das sehr begrüßen. Obwohl mir der Baumann sehr leidtut, dass das so kommen muss. Ich finde diesen Mann sehr sympathisch, ein toller Mann, und mit Hoffenheim hat er eine große Saison gespielt.

Ich hoffe nur, dass es nicht zu viel Unruhe gibt, um die Vorbereitungen zu stören.

". Nach BILD-Informationen hängt Neuers Teilnahme an der WM jedoch von den Ergebnissen einer MRT-Untersuchung ab. Beim 5:1-Sieg der Bayern gegen Köln am Samstag musste Neuer vorzeitig raus. Die Bayern teilten am Sonntagmittag nur mit: "Manuel Neuer muss wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten.

". In den kommenden ein bis zwei Tagen soll nun beobachtet werden, wie seine Wade auf die Belastung reagiert. Eine WM-Entscheidung gibt es spätestens am Donnerstag. Dann gibt Julian Nagelsmann seinen Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada bekannt





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