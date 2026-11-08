Uli Hoeneß über Musiala-Vertrag und Kompany-Gesundheit

Uli Hoeneß erklärt die Dilemma um Jamal Musialas Vertrag, entlastet Trainer Vincent Kompany und lobt Harry Kane für die Sicherheit in München.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußerte sich am Sonntag in der Bayerischen Rundfunk Sendung Der Sonntags-Stammtisch ausführlich zu den aktuellen Entwicklungen beim FC Bayern München. Mit 74 Jahren sprach der langjährige Vereinsvorstand offen über die Verletzungssituation von Stammspieler Jamal Musiala, die Gesundheit von Cheftrainer Vincent Kompany und die Rolle von Rekordtorschütze Harry Kane. Die Gesprächsatmosphäre war freundlich, während Hoeneß seine Positionen zu den brennenden Themen der Münchner Mannschaft darlegte.

Der 74-jährige Hoeneß thematisierte die schwierige Situation rund um Jamal Musiala, der unter einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet. Er bezeichnete den Umgang mit dem Star als ein Dilemma, da die Erkrankung nicht vollständig heilbar sei, aber durch Medikamente einigermaßen kontrolliert werden kann. Hoeneß gab zu Bedenken, ob Musiala jemals wieder die volle Leistungsfähigkeit vergangener Zeiten erreichen wird.

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Ein zentraler Punkt der Kritik Hoeneß' betrifft die finanzielle Komponente des Vertrags, den Musiala 2025 nach harten Verhandlungen bis 2030 verlängert hat. Mit einem Gehalt von rund 25 Millionen Euro pro Jahr gehört der Mittelfeldspieler zusammen mit Harry Kane zu den Topverdienern des Klubs. Hoeneß wies darauf hin, dass die aktuelle körperliche Ausstrahlung des Spielers nicht mehr dem entspricht, was im Vertrag vereinbart wurde. Dennoch erhält Musiala weiterhin sein volles Gehalt.

Hier besteht die Gefahr, dass der FC Bayern seinen Vertrag infrage stellen müsste, da die gelieferte Performance der vertraglichen Basis widerspricht. Musiala hat kürzlich wieder ins Teamtraining eingebunden und soll nach der anstehenden Länderspielpause wieder einsatzfähig sein. Hoeneß betonte jedoch, dass diese Diskrepanz zwischen Leistung und Vergütung die Vereinsführung stark beschäftige und eine langfristige Lösung erfordert.

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Weiterhin sorgte Hoeneß für klare Verhältnisse im Umgang mit der Erkrankung von Trainer Vincent Kompany. Der Südbayer entlastete den Belgier von schweren Vorwürfen und charakterisierte die gesundheitlichen Probleme als eine verschleppte Grippe, die zu einer Hirnhautentzündung führte. Er betonte, dass diese Erkrankung heilbar sei und nicht mit der ernsthaften neurologischen Situation von Musiala vergleichbar ist.

Hoeneß attribuierte den Zustand des Trainers auch an dem enormen Druck, den dieser aushält. Kompany arbeite derzeit zwölf Stunden am Tag und leide unter totalem Stress. Der Ehrenpräsident prognostizierte, dass der Trainer zwei bis drei Wochen nach der Länderspielpause wieder auf der Ersatzbank sitzen und den Kader anleiten wird, da die Genesung voranschreite.

Zur Frage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Fußball nahm Hoeneß eine realistische Position ein. Er gab zu, dass kein Verein wie Real Madrid, Manchester City, Barcelona oder Paris Saint-Germain mit absoluter Sicherheit behaupten könne, die Champions League zu gewinnen. Dennoch sei es für den FC Bayern ein wesentlicher Erfolg, weiterhin im Konzert der Großen mitzuspielen.

Hierbei komme es nicht nur auf die besten Einzelspieler an, sondern auf ein funktionierendes Kollektiv. Der FC Bayern habe in jüngster Vergangenheit bewiesen, dass das Teamgefüge stimmt. Hoeneß hob die Bedeutung des Zusammenhalts hervor, der es dem Verein ermöglicht, gegen die europäischen Top-Konkurrenten auf Augenhöhe zu bestehen, auch wenn der Titel nicht in greifbarer Nähe liegt.

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Auch die Medienberichterstattung über Harry Kane beschäftigte den Ehrenpräsidenten. Hoeneß erklärte, dass ihn Kritik an der Privatleistung des Engländers nicht störe. Er nahm für sich in Anspruch, bei etwa 50 Prozent der Tore des Stürmers in den letzten Tagen mitbeteiligt gewesen zu sein, indem er auf abfällige Kommentare über dessen Privatleben reagiert habe. Dies diene dem Schutz des Spielers.

Hoeneß betonte die Verantwortung der Vereine, jungen Talenten wie Lennart Karl den Weg zu ebnen und sie vor äußeren Einflüssen zu schützen. Bei einem erfundenen Akteur wie Harry Kane sei keine derartige Intervention nötig, da er die äußeren Einflüsse selbst besser filtern könne. Bei einem 18-Jährigen müsse die Vereinsführung jedoch eingreifen und den Spieler runterholen, um ihn vor negativen Medienbeiträgen zu bewahren.

Die Persönlichkeit von Harry Kane wird in München als stabil und charakterfest wahrgenommen. Hoeneß merkte an, dass früher viele Spieler wegen der Premier League nach England abwanderten, da sie es als gelobtes Land sahen. Heutzutage strömen jedoch vermehrt englische Talente nach Deutschland, wenn sie mit Kane sprechen.

Dieser betone dabei stets, dass sich seine Familie in München sicher fühle und das Gesundheitssystem hervorragend sei. Kane könne ohne Angst durch die Straßen laufen, was ein starkes Signal für die Sicherheit und Lebensqualität in der bayerischen Landeshauptstadt sendet. Diese Attribute machen den FC Bayern für internationale Stars weiterhin attraktiv.