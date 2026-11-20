Bayern-Präsident Hoeneß und Vorstand Dreesen zweifeln an der Leistung von Jamal Musiala und schlagen Gehaltsanpassungen vor. Trainer Kompany und Sportdirektor Eberl distanzieren sich von den öffentlichkeitswirksamen Kritikpunkten.

Die sportliche Führung des FC Bayern München und die Position von Jamal Musiala klaffen in der aktuellen Diskussion weit auseinander. Während sich der Star-Spieler auf sein Comeback gegen den 1. FC Köln vorbereitet, äußern die Vereinsverantwortlichen offene Zweifel an der zukünftigen Weltklasse-Form des Mittelfeldspielers. Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen haben öffentlich die Forderung aufgestellt, dass Musiala bei anhaltenden Leistungseinbußen Abstriche an seinem Vertrag machen soll.

Horizontale Gehaltsstruktur unter Druck

Uli Hoeneß hat in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk vor knapp zwei Wochen die Frage aufgeworfen, ob Musiala jemits die Leistungsfähigkeit wiedererlangen wird, die ihn einst auszeichnete. Der Ehrenpräsident verwies dabei auf die neurologischen Absencen, die im August bei zwei Testspielen zur Saisonvorbereitung zu einem Zusammenbruch des Spielers führten. Hoeneß betonte, dass diese Erkrankung nicht ohne Weiteres heilbar sei, sich aber durch Medikamente zumindest teilweise kontrollieren lasse.

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Angesichts dieser medizinischen Umstände stellt der 83-Jährige nun die wirtschaftliche Komponente in den Raum. Er fragte öffentlich, ob der FC Bayern seinen Vertrag infrage stellen sollte, sollte die aktuelle Spielerleistung nicht mehr dem entsprechen, was in der Vereinbarung festgelegt ist. Musiala verfügt über einen Vertrag, der bis mindestens 2030 läuft und ihm ein Jahresgehalt von mindestens 25 Millionen Euro garantiert. Mit dieser Summe ist er hinter dem Ballon-d'Or-Sieger der zweithöchste Verdiener im Kader.

Wirtschaftliche Interessen vs. Vertragssicherheit

Jan-Christian Dreesen hat diese kritische Sichtweise am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung bekräftigt und damit für Unverständnis auf der Seite des Spielers gesorgt. Statt das Thema abzumildern, bestätigte der Vorstandschef die Aussagen von Hoeneß. Er kündigte an, die Situation mit der Familie und dem Management des Spielers zu besprechen. Dreesen formulierte die mögliche Zukunftsvision sehr direkt: Entweder freue man sich über den alten, leistungsfähigen Musiala, oder man müsse bei einem anderen Weg Gespräche über Anpassungen führen.

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Auf der anderen Seite des Konflikts sieht Musialas Umgebung keine Notwendigkeit, Änderungen an der noch fast vier Jahre gültigen Vereinbarung vorzunehmen. Man empfindet die öffentlichen Äußerungen der Vereinsführung als unnötig und konterkariierend. Zudem wird die Wut über Gerüchte über erneute epileptische Anfälle deutlich, die in den sozialen Medien kursieren. Auch Vorwürfe, medizinische Vorschäden seien bereits bei der Vertragsaushandlung im Sommer 2024 verschwiegen worden, weisen alle Beteiligten vehement zurück. Es sei alles zu 100 Prozent sauber abgelaufen, und der Spieler sei kerngesund gewesen.

Häufige Muskelfaserrisse belasten die Form

Trotz der medizinischen Entwarnung hinsichtlich der Absencen gibt es statistische Argumente für die Skepsis der Vereinsführung. Seit der Vertragsverlängerung stand Musiala in lediglich 24 von 94 Spielen in der Startelf. Die Ausfälle resultierten jedoch weniger aus den neurologischen Problemen, von denen berichtet wird, seit drei Monaten seien keine mehr aufgetreten. Vielmehr plagten ihn muskuläre Probleme. Im Frühjahr 2025 musste er knapp zwei Monate pausieren und verlor anschließend weitere sechs Monate aufgrund einer weiteren Verletzung.

Im aktuellen Winter trat erneut eine Pause von fast zwei Monaten wegen eines Muskelfaserrisses ein. Diese ungewöhnlich lange Ausfallzeit bei einem jungen Spieler sorgte im Verein für Verwunderung. Es zeichnet sich ab, dass Musiala im muskulären Bereich eine Schwachstelle aufweist, die sich seit 2025 in ähnlichen Verletzungsprofilen zeigt. Dies allein scheint jedoch für die sportlich Verantwortlichen nicht ausreichend zu sein, um eine Gehaltskürzung rechtlich oder moralisch zu rechtfertigen.

Deeskalation durch Trainer und Sportdirektor

Um die Lage nicht weiter zu eskalieren, legten die sportlich Verantwortlichen bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel in Köln großen Wert auf eine konstruktive Tonlage. Vincent Kompany lobte die wahnsinns-Mentalität seines Schützlings und dessen Widerstandsfähigkeit trotz zahlreicher Rückschläge. Der Trainer verwies darauf, dass Musiala bei dessen Ankunft als 'Golden Child' galt, sich in der aktuellen Krisenphase jedoch gezeigt habe, wie er mit Druck umgeht. Kompany betonte, dass solche Spieler aus schwierigen Phasen sowohl mental als auch körperlich gestärkt hervorgehen können.

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Auch Sportdirektor Max Eberl zeigte sich überzeugt, dass Jamal seine Stärke aus der aktuellen Situation ziehen wird. Eberl führte die kritischen Aussagen von Hoeneß und Dreesen auf die großen Sorgen der Vorstandsmitglieder um ihr 'goldenes Kind' zurück. Er erwähnte dabei bewusst nicht die wirtschaftlichen Hintergründe dieser Sorgen. Das Fazit von Kompany blieb pragmatisch und fokussierte sich auf die sportliche Lösung: Musiala könne jetzt nicht viel reden, sondern müsse auf dem Platz sprechen. Wenn er wieder auf dem Platz reden könne, werde man bei Bayern und im deutschen Fußball wieder große Titel gewinnen.