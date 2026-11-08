FC Bayern Vorstandsmitglied Uli Hoeneß setzt sich im Interview mit der BR für Lennart Karl ein und erklärt die Notwendigkeit von Führung bei jungen Talenten unter Medienkonsum.

Uli Hoeneß, geschäftsführender Vorstandsmitglied des FC Bayern München, hat sich in der Sonntagsausgabe der ARD-Sendung Der Sonntags Stammtisch deutlich gegen die Kritik an Lennart Karl ausgesprochen. Der 18-jährige Offensivspieler stand im Fokus der Diskussion, nachdem der FC-Bayern-Vorstand Karl im Rahmen eines Interviews mit der Welt am Sonntag scharf kritisiert hatte. Hoeneß argumentierte dort, dass junge Spieler Demut an den Tag legen müssten und Vergleiche mit etablierten Stars wie Louis Ollise nicht zielführend seien. Er betonte zudem, dass externe Einflüsse und öffentliche Wahrnehmung das Verhalten des Talents maßgeblich prägten.

Kritik an medialer Inszenierung

Hoeneß erklärte, er fühle sich in der Verantwortung, dem jungen Star klare Grenzen und Orientierung zu geben. Er vertrat die Ansicht, dass die mediale Aufmerksamkeit, die Karl erfährt, dessen private und öffentliche Darstellung beeinflusst. Der Vorstandsmitglied verwies darauf, dass Karls jüngste Treffer teilweise auch auf den Einfluss externer Kommentare zurückzuführen seien. Er forderte die Verantwortlichen im Verein auf, junge Spieler vor den Auswirkungen der öffentlichen Meinung zu schützen.

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Sportliche Entwicklung in Madrid

Ungeachtet der öffentlichen Debatte hat sich Lennart Karl sportlich bestätigt. Beim Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid erzielte er den Führungstreffer zum 1:0. Seine Reaktion nach dem Tor, bei der er sich die Ohren zuhielt, wurde als Zeichen gedeutet, dass er sich nicht von äußeren Kritiken ablenken lassen will. Hoeneß hob hervor, dass solche Leistungen zeigen, dass Karl die nötige mentale Stärke besitzt, um auf höchstem Niveau zu bestehen.

Rolle des Vereins in der Jugendarbeit

Der Geschäftsführer betonte die Aufgabe des FC Bayern, junge Talente nicht nur sportlich, sondern auch persönlich zu fördern. Er verglich die Situation mit Harry Kane, der keine zusätzliche Führung benötige, während ein 18-Jähriger wie Karl sehr wohl Anleitung brauche. Hoeneß erklärte, dass der Verein eine Pflicht habe, die Spieler vor negativen Einflüssen zu bewahren und sie auf den Weg zu einem professionellen Werdegang zu begleiten.

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Öffentliche Wahrnehmung des Talents

Neben seiner sportlichen Karriere steht Lennart Karl auch durch seine Präsenz in den sozialen Medien im Fokus. Seine Partnerschaft mit der Influencerin Zoe Käppele und seine auffälligen Outfits waren in der Vergangenheit häufig Thema in den Medien. Hoeneß räumte ein, dass diese Aspekte die Wahrnehmung des jungen Spielers prägen und dass der Verein hier gegensteuern muss, um einen gesunden Umgang mit Prominenz zu gewährleisten.

Zukunftsaussichten und Erwartungen

Hoeneß zeigte sich zuversichtlich, dass Karl die nötige Reife erlangen wird, um seine Potentiale voll auszuschöpfen. Der Vorstandsmitglied betonte, dass die Erfahrung des Vereins dabei eine Schlüsselrolle spiele. Er verwies darauf, dass die Zusammenarbeit zwischen Trainerstab und Management entscheidend ist, um junge Spieler auf das Niveau der Bundesliga und der Champions League vorzubereiten und sie langfristigen Erfolg haben lassen.