Uli Hoeneß zu Musialas Zustand: Zweifel an Comeback beim FC Bayern

Uli Hoeneß äußert Zweifel an der vollen Leistungsfähigkeit von Jamal Musiala. Der DFB-Sportdirektor und Trainer Kompany halten an der Genesung fest, obwohl der Spieler seit über einem Jahr leidet.

Uli Hoeneß hat erstmals öffentlich Zweifel an der zukünftigen Leistungsfähigkeit von Jamal Musiala geäußert. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München bestätigte, dass der 23-jährige Offensivspieler unter einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet. Diese Erkrankung ist zwar medikamentös beherrschbar, doch die vollständige Heilung bleibt ungewiss.

Hoeneß kritisiert mangelnde Leistungsträchtigkeit

Uli Hoeneß erklärte im Bayerischen Fernsehen, dass die Krankheit nicht ohne Weiteres heilbar sei. Es stelle sich die drängende Frage, ob Musiala jemals wieder die hohe Leistungsfähigkeit erreicht, die ihn einst auszeichnete. Ein großer Teil der Fans und Beobachter fürchtet, dass der aktuelle Zustand den im Januar 2025 unterzeichneten Vertrag bis 2030 mit einem Gehalt von bis zu 25 Millionen Euro nicht mehr erfüllt. Hoeneß deutete an, dass eine solche Abweichung von den vertraglich vorgesehenen Leistungen infrage gestellt werden könnte.

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Sammer befürwortet harte Tonart von Hoeneß

Matthias Matthäus verteidigte die Aussage des Bayern-Ehrenpräsidenten und erklärte, dass Widerstand notwendig sei. Er lobte Hoeneß dafür, dass er Musiala nicht nur in Watte packt, sondern ihn durch kritische Worte herausfordert. Die Länderspielpause markiert einen Wendepunkt im Leidensweg des Spielers. Seit September kämpft Musiala mit den Folgen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel. Erst vergangene Woche nahm er wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

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Sammer und Kompany verneinen Negative Prognosen

DFB-Sportdirektor Matthias Sammer widersprach der negativen Sichtweise entschieden. Im Podcast Kerners 11 betonte er, dass es keinen Grund gebe, pessimistisch zu sein. Als ehemaliger Spieler ist auch Sammer von der vollständigen Genesung überzeugt. Vincent Kompany äußerte ähnlichen Optimismus und hoffe, dass Musiala in den nächsten Jahren wieder glücklich Fußball spielen kann. Der Trainer geht davon aus, dass der Spieler gelernt hat, wie man aus solchen schwierigen Phasen zurückkämpft.