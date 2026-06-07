Uli Roth's Comeback and Stefan Madsen's New Contract in Handball

The news text discusses the health concerns of Nationalspieler Michael "Schorle" and Uli "Bulle" Roth, who were diagnosed with prostate cancer in 2009. It also mentions the successful treatment of Uli Roth's second cancer and his return to fitness. Additionally, the news text reports on the signing of Stefan Madsen, a Danish handball player, to a contract with Hoj Elite and the potential appointment of Roberto Parrondo as coach of MT Melsungen.

Nationalspieler werden nicht müde, immer wieder auf das so wichtige Thema Gesundheitsvorsorge hinzuweisen. Die Zwillinge Michael "Schorle" und Uli "Bulle" Roth (beide 64) erkrankten 2009 fast gleichzeitig an Prostatakrebs, schrieben danach das Buch "Unser Leben – Unsere Krankheit".

Jetzt haben Vorsorge und Früherkennung dafür gesorgt, dass Uli Roth die nächste Krebserkrankung überstanden hat. Uli Roth, von 1997 bis 2017 Manager der Musikgruppe "Pur", führt zusammen mit Oliver Komarek die Agentur "Nummer Zehn Sportmanagement", die unter anderem Berlins ehemaligen Meister-Trainer Jaron Siewert zu ihren Klienten zählt.

"Dank meiner regelmäßigen Vorsorge in der Urologie wurde der Tumor früh entdeckt", sagt Roth zu BILD. "Vorsorge bringt Früherkennung, Früherkennung bringt die Heilung. Es ist alles entfernt worden, die OP ist gut verlaufen. Jetzt geht das Leben gesund weiter.

". Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Olympia-Zweite von 1984 (Los Angeles) ein emotionales Video. Es war ein Tumor an der rechten Niere, Roth wurde vergangene Woche in der Mannheimer Manfred-Fuchs-Klinik, einem Zentrum für Diagnostik und operativer Behandlung von urologischen Krebserkrankungen, operiert. Uli Roth ist bald wieder vollständig fit, mit seinem Partner Komarek kann er die berufliche Zukunft von Meister-Trainer Siewert mitgestalten.

Da deutet sich immer mehr die Rückkehr in die Daikin Handball-Bundesliga an. Denn im internationalen Handball gibt es eine neue Auslösehandlung, die bis nach Deutschland ausstrahlt. Der meist gut informierte dänische Sender TV2 hat berichtet, dass Stefan Madsen (49) beim dänischen Erstliga-Absteiger Hoj Elite einen Vertrag ab 2027 unterschrieben haben soll. Madsen steht noch bis 2027 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, sein Stuhl bei den Franzosen soll trotz Gewinn der Meisterschaft wegen internationaler Erfolglosität jedoch wackeln.

Hoj Elite versucht deshalb, Madsen bereits jetzt zu holen. Denn dann freien Stuhl soll Roberto Parrondo (49) besetzen. Parrondo, Coach der MT Melsungen, soll sich mit Paris ab 2027 schon einig sein. Bei der Nachfolger-Suche hat Melsungen längst Siewert als Favoriten identifiziert





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handball Prostate Cancer Uli Roth Michael \Schorle\ Roth Regular Check-Ups Early Detection Health Concerns Cancer Treatment Return To Fitness Stefan Madsen Hoj Elite Roberto Parrondo MT Melsungen International Handball New Contract Return To Competition

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hamburg Opposition: CDU-Fraktion bringt eigenen Aktionsplan gegen Antisemitismus und Diskriminierung auf den WegDennis Thering, Chef der Hamburger CDU-Fraktion, kündigte einen eigenen Vorstoß gegen Antisemitismus an und holte Ex-Antisemitismusbeauftragter Stefan Hensel an seine Seite. Rot-Grün regiert die Hansestadt, doch beim Kampf gegen Antisemitismus drängt jetzt die Opposition nach vorn. CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer Dennis Thering holt sich den früheren Antisemitismusbeauftragten Stefan Hensel als persönlichen Berater an seine Seite. Gemeinsam mit Hensel soll ein eigener Aktionsplan entstehen, mit klaren Maßnahmen für den Schutz jüdischen Lebens in der Hansestadt.

Read more »

– Stefan und Jessica leben in unfreiwilliger DreiecksbeziehungEine Depression ist eine Zerreißprobe für eine Partnerschaft. Angehörige fühlen sich oft hilf- und machtlos. Dabei gibt es eine Menge, das sie tun können – und vieles, das sie lassen sollten.

Read more »

„Wie wäre Stefan heute?“ – Diese Frage quält Oliver seit 34 JahrenSein Bruder wurde vom „Maskenmann“ ermordet. Jetzt spricht Oliver Tessnow über den Schmerz, der nie vergeht.

Read more »

Uli Roth überwindet zweiten Krebs durch VorsorgeDer ehemalige Handball-Nationalspieler und Manager Uli Roth hat nach einer frühzeitigen Entdeckung eines Nierentumors durch regelmäßige Vorsorge eine erfolgreiche Operation hinter sich. Roth, der bereits 2009 an Prostatakrebs erkrankte, betont die Wichtigkeit von Früherkennung. Gleichzeitig gibt es movimento im Trainerbereich der Handball-Bundesliga: Jaron Siewert wird als Favorit für die Nachfolge von Roberto Parrondo bei MT Melsungen gehandelt, während internationale Trainerwechsel diskutiert werden.

Read more »