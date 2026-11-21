Ex-Bayern-Chef Uli Rummenigge fordert Gehaltsverzicht von Jamal Musiala aufgrund neurologischer Dysfunktion. Sportvorstand Max Eberl steht der Haltung skeptisch gegenüber.

Der langjährige Vorstandschef des FC Bayern München, Uli Rummenigge, hat erneut öffentlich über die komplexe Situation rund um Jamal Musiala gesprochen. Er betonte die Notwendigkeit von Gesprächen über einen möglichen Gehaltsverzicht des Stars, da dessen hoher Vertrag mit stolzen Summen in einem neuen Licht steht. Diese Aussage fällt in einer Zeit, in der die Zukunft des Offensivspielers aufgrund gesundheitlicher Bedenken massiv im Focus steht. Die wirtschaftlichen Aspekte stehen dabei im direkten Konflikt mit der physischen Leistungsfähigkeit des 23-jährigen Nationalspielers. Rummenigge verwies dabei explizit auf die finanzielle Dimension des Vertrags, die ohne die volle Verfügbarkeit des Spielers nicht mehr darstellbar sei.

Rummenigge fordert Gespräche über Geld

Uli Rummenigge erklärte gegenüber Sky, dass ein Problem gesundheitlicher Natur bei Musiala bekannt sei und dieser einen Vertrag mit sehr hohen Ablösesummen halte. Da die Summen unter den aktuellen Umständen nicht mehr darstellbar seien, sei es seriös und völlig normal, dass der Verein sich Gedanken über den Umgang macht. Rummenigge betonte, dass man mit der Familie, dem Spieler und vor allem mit der Agentur sprechen müsse. Diese Schritte sind notwendig, um die wirtschaftlichen Interessen des Clubs mit der realistischen sportlichen Perspektive in Einklang zu bringen. Die Agentur des Spielers spielt hier eine zentrale Rolle bei der Aushandlung möglicher Anpassungen.

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Medizinische Unsicherheit nach Zusammenbrüchen

Die Unsicherheit resultiert aus der vergangenen Verletzungspause von zwei Monaten, nach der Musiala sein Comeback beim FC Bayern München feierte. Vor diesem Comeback war eine neurologische Dysfunktion öffentlich geworden, die sich durch kurz auftretende Absencen bei dem 23-Jährigen zeigte. Diese Symptome waren auf zwei Zusammenbrüche bei Testspielen im August zurückzuführen. Laut Rummenigge ist unklar, ob Musiala wieder zu seinem alten spielerischen Niveau finden wird. Er gab zu, dass die aktuellen Erkenntnisse vermuten lassen, dass es schwierig wird, das Niveau zu erreichen, das der Spieler oft im Stadion zeigte.

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Konträre Sichtweisen im Vereinsmanagement

Während Uli Rummenigge die wirtschaftlichen Implikationen stark in den Vordergrund stellt, hat Sportvorstand Max Eberl eine deutlich andere Überzeugung. Eberl erklärte, dass er den Sorgen des Vereins verstehen könne, aber im Sportbereich anders denke. Bereits Anfang November hatte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf die neurologische Dysfunktion angesprochen und Zweifel an der Zukunft des deutschen Nationalspielers geäußert. Hoeneß beschrieb die Lage als Dilemma, da die Unterstützung für den Fußballer mit den wirtschaftlichen Zielen eines Millionenunternehmens schwer zu vereinen ist. Diese internen Differenzen zeigen die Komplexität der Entscheidungssituation auf.

Wirtschaftliche Barrieren für einen Transfer

Uli Rummenigge hält es für kaum vorstellbar, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass ein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde. Das hohe Gehalt des Shooting-Stars und die medizinischen Risiken stellen für andere Clubs eine zu große Hürde dar. Rummenigge bezeichnete dies als ein ernstes Problem, da die Transfermarktbedingungen ohne die Garantie voller Leistungsfähigkeit kollabieren könnten. Die Kombination aus hohem Gehalt und unklarer gesundheitlicher Prognose macht einen Wechsel extrem unwahrscheinlich. Der FC Bayern steht somit vor der Aufgabe, eine langfristige Lösung zu finden, die alle Seiten berücksichtigt.