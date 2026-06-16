Uli Stein klagt gegen n-tv: Gericht prüft Bericht über Eintracht-Rauswurf

Der frühere Bundesliga-Torwart Uli Stein wehrt sich vor dem Oberlandesgericht München gegen einen n-tv-Bericht über seinen Rauswurf bei Eintracht Frankfurt 1994. Das Gericht könnte Teile des Artikels für unzulässig erklären. Stein bestreitet die Vorwürfe schwerer Beleidigungen gegen Stürmer Jan Furtok.

Uli Stein , der ehemalige Bundesliga -Torwart und Enfant terrible des deutschen Fußballs, zieht erneut vor Gericht. Der 71-Jährige, der in seiner Karriere 512 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse absolvierte, hat eine Klage gegen den Nachrichtensender n-tv eingereicht.

Stein wehrt sich gegen einen Bericht, der im April 2024 ausgestrahlt wurde und sich mit seinem spektakulären Rauswurf bei Eintracht Frankfurt vor genau 30 Jahren befasste. Der Artikel mit dem Titel 'Schlimme Wahrheiten enthüllt!

' behauptet, Stein habe den damaligen Stürmer Jan Furtok während eines Trainings schwer beleidigt und bedroht. Stein bestreitet die Vorwürfe vehement und spricht von einer Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Das Oberlandesgericht München beschäftigt sich nun mit dem Fall und könnte Teile des Berichts für unzulässig erklären. Die Vorgeschichte ist legendär: Im April 1994 wurde Stein zusammen mit Trainer Klaus Toppmöller fristlos entlassen.

Angeblich soll Stein Furtok mit Worten wie 'Du Depp, du Versager, du Arschloch, du Penner. Dich mache ich als Erstes fertig!

' attackiert haben. Furtok habe daraufhin unter Tränen sein mangelndes Selbstvertrauen und Schlafstörungen beklagt. Stein hingegen betont, dass er zwar Schimpfwörter auf dem Platz benutzte, diese aber nie persönlich gemeint gewesen seien.

'Es ging immer um die Sache', verteidigt er sich. Der Torwart, der bereits in der Vergangenheit durch Eskapaden auffiel - er beschimpfte Schiedsrichter, schlug 1987 Jürgen Wegmann im Supercup und wurde 1986 von der WM heimgeschickt, weil er Franz Beckenbauer 'Suppenkasper' nannte - sieht sich nun zu Unrecht an den Pranger gestellt. Das Gericht tendiert dazu, der Klage teilweise stattzugeben und die Löschung bestimmter Aussagen anzuordnen. Steins Anwalt argumentiert, dass die Darstellung von n-tv über das zulässige Maß hinausgehe.

Der Anwalt des Senders warnte dagegen, ein solches Urteil würde 'jegliche Art von Rückblick unmöglich machen'. Interessant ist auch ein Detail aus späteren Jahren: Eintracht-Legende Bernd Hölzenbein soll Stein gegenüber gesagt haben: 'Uli, tut mir leid. Ich hätte nicht dich, sondern die anderen rausschmeißen sollen.

' Das Urteil des Oberlandesgerichts wird in zwei Wochen erwartet. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Berichterstattung über historische Ereignisse auf und zur Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und Pressefreiheit. Stein, der trotz aller Kontroversen als einer der besten Torhüter seiner Zeit galt, kämpft um seinen Ruf - und um die Wahrheit, wie er sie sieht





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