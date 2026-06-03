Uli Stein kritisiert DFB und Manuel Neuer: 'Kein Verständnis' für Torhüter-Entscheidungen

Der ehemalige Nationaltorwart Uli Stein übt in einer 'kicker'-Kolumne scharfe Kritik an der Kommunikation des DFB und an Bundestrainer Julian Nagelsmann bezüglich der Torhüterposition. Zudem attestiert er Manuel Neuer eine nicht mehr vorhandene Top-Leistung und hält die Rückkehr für nicht nachvollziehbar.

Die Diskussion um Manuel Neuer s Rückkehr in die Nationalmannschaft und die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ) in Bezug auf die Torhüter position erreicht weiterhin die Schlagzeilen.

Der ehemalige Nationaltorwart Uli Stein hat in einer Kolumne für den 'kicker' seine scharfe Kritik an der Kommunikation des DFB und an Bundestrainer Julian Nagelsmann bezüglich der Personalentscheidungen geäußert. Stein, selber eine Legende im deutschen Tor, bezieht sich dabei insbesondere auf die Nichtberücksichtigung von Hoffenheims Torwart Oliver Baumann, der zwar beim 4:0-Sieg gegen Finnland zum Einsatz kam, dort aber kaum Gelegenheit hatte, sich zu präsentieren.

Stein erklärt, dass er an Baumanns Stelle nicht mit zur Nations League geflogen wäre, da er für diese Art der Behandlung kein Verständnis hätte. Seine Kritik zielt vor allem auf die Art und Weise, wie die Verantwortlichen die gesamte Torhüterfrage öffentlich und intern behandelt haben. Weiterhin übt Stein ein schonungsloses sportliches Urteil über Manuel Neuer selbst ab.

Obwohl er eingesteht, dass der erfahrene Kapitän durch seinen Typus und seine Ausstrahlung in der Mannschaft einen positiven Effekt haben kann, attestiert Stein ihm, dass seine sportliche Leistungsfähigkeit bereits bei der WM 2022 in Katar objektiv nicht mehr auf dem höchsten Niveau lag. Diese Einschätzung soll sich auch bei der EM in Deutschland nicht verbessert haben.

In seiner Analyse des Viertelfinales in Madrid bemängelt er fehlende Dynamik und Explosivität, unglückliche Aktionen und Gegentore, die nur teilweise durch Neuers ruhige Körpersprache kaschiert wurden. Stein spricht Neuer als erfahrenen Leistungssportler an, der aufgrund von Verletzungen zuletzt nicht in denRhythmus fand, doch insgesamt sei die Rückkehr sowohl sportlich als auch medizinisch nicht nachvollziehbar.

Steins Fazit ist eindeutig: Er sieht keinerlei Sinn in der Entscheidung, Neuer trotz seiner Verletzungsgeschichte und seines fortgeschrittenen Alters von 38 Jahren wieder ins Nationalteam zu holen. Gleichzeitig zeigt er sich jedoch bereit, sein Urteil zu revidieren, sollte das Abschneiden der Nationalmannschaft den Wirbel rechtfertigen, der im Vorfeld entstanden war.

Die Debatte unterstreicht die hohe Erwartungshaltung und die emotionale Beteiligung, die mit der Torhüterposition in der deutschen Nationalelf verbunden sind, und verdeutlicht die Spannungen zwischen Erfahrung und sportlicher Aktualität sowie zwischen öffentlicher Kommunikation und sportlicher Entscheidungsfindung





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