Die HSV-Legende Uli Stein klärt nach 40 Jahren die Rolle in der berüchtigten Suppenkasper-Affäre von Mexiko 1986 und schützt den Namen des Beteiligten.

Die deutsche Torwart-Legende Uli Stein hat sich nach vierzig Jahren erstmals klar zu den Umstände der berüchtigten Suppenkasper-Affäre geäußert. Im Rahmen des Legenden-Podcasts des Deutschen Fußballmuseums bestätigte der 72-Jährige, dass er den aktuellen Teamchef der deutschen Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko mit diesem Spitznamen bezeichnete. Diese Bestätigung löst seit Jahrzehnten schwelende Diskussionen über die wahre Identität derjenigen auf, die in der Gruppe anwesend waren, als das Wort fiel.

Karrierehöhepunkt und disziplinarischer Eklat

Uli Stein gilt unbestritten als eine der größten Figuren in der Geschichte des deutschen Fußballs. Sein größter sportlicher Triumph war der Gewinn des Europapokals der Landesmeister im Jahr 1983 mit dem Hamburger SV, dem heutigen Vorläufer der Champions League. Seine Vereinskarriere führte ihn zudem zu Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt, wo er in der Bundesliga überzeugte. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er insgesamt sechs Länderspiele.

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Die politische Karriere in der Nationalelf endete abrupt durch einen disziplinarischen Eklat während der WM 1986. Auslöser war die Situation, dass Stein hinter Toni Schumacher nur als Nummer zwei im Tor galt und gegen Marokko pausieren sollte. In diesem Kontext nutzte Stein den Begriff "Suppenkasper", um den damaligen Teamchef Franz Beckenbauer zu charakterisieren. Diese Anspielung bezog sich direkt auf die lange Zeit populäre Suppenwerbung von Beckenbauer, die im deutschen Fernsehen allgegenwärtig war.

Ursprung des Wortes und Rolle der Gruppe

Stein erklärte nun, dass die Verwendung des Begriffs Teil eines Ratespiels am Tisch war, das in der Mannschaftsunterkunft stattfand. Er gab offen zu, dass er das Wort verwendet hat, um das Ratespiel aufzulösen und den richtigen Namen zu nennen. Diese Aktion markierte den Höhepunkt interner Querelen innerhalb der DFB-Auswahl. Sie offenbarte exemplarisch die tiefen Spannungen zwischen den Spielern, dem Teamchef Franz Beckenbauer und dem zunehmend intensiver werdenden Medienumfeld, das die Nationalmannschaft begleitete.

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Für Stein war dies der Anfang vom Ende seiner internationalen Laufbahn. Er vermutet, dass es sicherlich noch mehr Einsätze für die Nationalelf gegeben hätten, wenn nicht dieser Vorfall im Sommer 1986 passiert wäre. Die Beziehung zur Führungsebene der DFB war durch diesen Eklat nachhaltig beschädigt, was ihn daran hinderte, weiter regelmäßig für das Nationalteam aufzulaufen.

Identität des Mitspielers bleibt geheim

Trotz der offenen Zusage zur eigenen Beteiligung behält Stein ein entscheidendes Detail strikt für sich. In dem Gespräch mit den Moderatoren Pit Gottschalk und Christian Pfennig betonte er klar, dass er das Geheimnis, wer sonst noch am Tisch saß und das Wort hörte oder aussprach, mit ins Grab nehmen werde. Er sagte wörtlich: "Ich rede über alles, aber das Geheimnis, wer mit am Tisch saß, nehme ich mit ins Grab. Ja, ich weiß, wer es war - und der weiß es ja auch. Das reicht."

Diese Haltung unterstreicht eine Loyalität gegenüber den Teamkollegen, die auch vier Jahrzehnte nach dem Vorfall in Mexiko anhält. Stein verweist darauf, dass die Identität desjenigen, der in der Gruppe involviert war, nur ihm und der betroffenen Person bekannt ist. Diese Absprache dient dazu, weitere Spekulationen in der Öffentlichkeit zu beenden und die Ehre der damaligen Mannschaft zu wahren, auch wenn der Skandal bis heute Teil der Fußballgeschichte ist.

Abschiedssatz von 1986 und heutige Einsicht

Die Folgen des Eklat wirkten bis weit über die Weltmeisterschaft hinaus. Stein erinnerte sich an seinen Abschiedssatz während der Abreise von Mexiko 1986. Er sagte zu diesem Zeitpunkt: "Wenn ich dadurch im Verein Probleme bekomme, dann packe ich aus." Dieses Zitat zeigt, dass er sich der Konsequenzen für den Hamburger SV sehr bewusst war, aber bereit war, die Wahrheit zu sagen, falls sein Ruf als Spieler leiden sollte.

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Heute, im Ruhestand und als geehrte Persönlichkeit des Fußballs, betrachtet Stein diese Episode mit einer gewissen Distanz und Klarheit. Er nutzt die Plattform des Deutschen Fußballmuseums, um die narrativen Lücken in der Geschichte der deutschen Nationalelf zu schließen, ohne dabei die persönlichen Grenzen gegenüber seinen ehemaligen Mitspielern zu überschreiten. Sein Beitrag im Podcast bietet somit eine vollständige Perspektive auf die eigene Verantwortung, während er den Schutz des Systems und der Gemeinschaft vor weiteren Enthüllungen wahrt.