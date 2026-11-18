Die Ulmer Polizei hat am Nachmittag 150 Beamte im Universum Center eingesetzt. Die Razzia zielte auf Drogen- und Steuervergehen in Migranten-Läden ab.

Die Polizei Ulm hat am späten Nachmittag eine massive Sicherheitsaktion im bekannten " Universum Center" in Ulm durchgeführt. Rund 150 Einsatzkräfte der Polizei stürmten Geschäfte und Büros im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss des 22-stöckigen Hochhauses. Die Razzia begann exakt gegen 17.45 Uhr und zielte auf die Aufklärung von Straftaten in den dort befindlichen Läden.

Ablauf der massiven Razzia

Vermummte Spezialeinheiten der Polizei umstellten die Geschäftsräume systematisch. Die Einsatzkräfte riegelten sämtliche Türen und Hintereingänge der betroffenen Einrichtung ab, um ein Entkommen der Beteiligten zu verhindern. Die Maßnahme richtete sich nicht nur gegen die Inhaber der Läden, sondern schloss auch angestellte Mitarbeiter und zufällige Kunden der Einrichtungen mit ein. Alle Anwesenden wurden persönlich durchsucht, um potenzielle Beweismittel oder illegale Gegenstände zu sichern.

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Zur Unterstützung der personellen Durchsuchungen kamen spezielle Spürhunde zum Einsatz. Diese Tiere untersuchten die Präsenz und die Gegenstände in den Räumen auf verdächtige Substanzen. Die Polizei kontrollierte und durchsuchte sämtliche Personen sowie erforderlichenfalls auch die Geschäftsräume in den beiden betroffenen Etagen. Der Umfang der Aktion unterstrich die Schwere des Verdachts, der hinter diesem operativen Schritt stand.

Fokus auf Migrantenbetriebe und Straftaten

Die in den Fokus geratenen Läden im Universum Center wurden zum größten Teil von Migranten betrieben. Zu den betroffenen Geschäften zählen unter anderem Dönerbuden, Import-Export-Läden sowie ein Barbershop. Die Polizei Ulm begründete die gezielte Ausrichtung der Maßnahmen mit der Notwendigkeit, Strukturen aufzuhellen, die an dieser spezifischen Örtlichkeit die Begehung von Straftaten begünstigen. Dies geschah im Kontext von Vorfällen aus der jüngeren Vergangenheit.

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Polizeisprecherin Johanna Christau erklärte die Zielrichtung der Maßnahmen öffentlich. Sie betonte, dass die Operation sowohl der Feststellung von Straftaten als auch von Ordnungswidrigkeiten dient. Ein zentrales Anliegen ist zudem die Aufklärung von Strukturen, die das kriminelle Geschehen an der genannten Örtlichkeit begünstigen. Im Fokus der Ermittler standen dabei insbesondere Drogendelikte und Steuervergehen, die in diesem Bereich in der jüngeren Vergangenheit dokumentiert wurden.

Situation vor Ort und rechtlicher Kontext

Die Aktion im Universum Center erfolgte als Reaktion auf konkrete Hinweise und Beobachtungen der Behörden. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Dienstsprecher und Einsatzkräfte ermöglichte es, die betroffenen Areale schnell und effektiv zu sichern. Durch die umfassende Kontrolle von Personen und Räumlichkeiten soll die rechtliche Lage in den Geschäften geklärt werden.

Die Polizei Ulm setzt hierauf auf Transparenz und die konsequente Ahndung von Verstößen gegen die geltenden Gesetze. Die Beteiligung der Spürhunde verdeutlicht den ernsthaften Verdacht auf den Besitz von verbotenen Substanzen. Die Situation in der Stadt Ulm bleibt somit ein aktuelles Thema für die Sicherheitsbehörden, die ihr Augenmerk auf öffentliche Räume mit hohem Publikumsverkehr legen.

Die genauen Ergebnisse der Durchsuchungen und der persönlichen Kontrollen stehen noch aus. Die Behörden werden die gesammelten Beweise nun auswerten, um festzustellen, welche der betroffenen Unternehmen und Personen in rechtliche Konsequenzen ziehen müssen. Bis dahin bleibt das Universum Center ein Ort der polizeilichen Aufmerksamkeit. Die Öffentlichkeit wird über weitere Entwicklungen im Rahmen der offiziellen Bekanntgaben informiert.