Mit seiner Militär-Aussage agiert Merz an der Grenze zur Legalität

Ende der Rekordschulden? Bundeskanzler Friedrich Merz möchte die Verteidigungsausgaben gerne wieder in den Kernhaushalt zurückführen. Doch das dürfte für die deutsche Politik zur Herkulesaufgabe werden, sagt FOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz.

Es ist ein großes Vorhaben: Bundeskanzler Friedrich Merz will die Verteidigungsausgaben perspektivisch wieder aus dem regulären Bundeshaushalt finanzieren, statt dafür zusätzliche Schulden aufzunehmen. Das kündigte Merz am MittwochFOCUS-online-Chefkorrespondent Ulrich Reitz verweist auf die Dimension dieses Vorhabens: Laut mittelfristiger Finanzplanung sollen die Verteidigungsausgaben 2030 bei 183,7 Milliarden Euro liegen, bei einem Gesamthaushalt von 635 Milliarden Euro. Damit müsste beinahe jeder dritte Euro des Bundeshaushalts in die Verteidigung fließen.

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„Dieses Versprechen oder diese Forderung von Merz ist natürlich nichts anderes als ein frommer Wunsch“, analysiert Reitz. Die Debatten über ein solches „Aufrüstungsprogramm“ wären gewaltig.