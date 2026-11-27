Ulrich Siegmund strebt die Wahl zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt an. Mit knapper Mehrheit droht ein politischer Umbruch, wenn BSW oder CDU ihre Stimmen zurückhalten.

Die Aufmerksamkeit auf Sachsen-Anhalt ist derzeit außergewöhnlich hoch. Nach dem historischen Wahlerfolg der Alternative für Deutschland (AfD) mit fast 44 Prozent der Stimmen steht das Land an einem politischen Scheideweg. Die AfD bereitet nun die Wahl von Ulrich Siegmund zum ersten Ministerpräsidenten vor. Die dafür nötige Sondersitzung des Landtags wurde von AfD-Landtagspräsident Tobias Rausch angesetzt.

Knappe Mehrheitsverhältnisse im Parlament

Im Parlament von Magdeburg herrscht ein Patt. Die AfD vereint 39 Stimmen auf sich. Die etablierten Parteien bringen es zusammen auf ebenso viele Stimmen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hält das Zünglein an der Waage mit fünf Stimmen. Das BSW arbeitet auffällig eng mit der AfD zusammen. Es will jedoch in keine Regierung gehen. Die Fraktion hat sich für die Ministerpräsidenten-Wahl auf eine Enthaltung festgelegt. Ulrich Siegmund fehlen damit weiterhin drei Stimmen zur absoluten Mehrheit. Diese ist in den ersten beiden Wahlgängen nötig.

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Strategien der etablierten Parteien und Bündnisse

Hinter den Kulissen versuchen andere Parteien, Siegmunds Wahl noch zu verhindern. Es gibt Gespräche zwischen SPD, Grünen und der Linken. Die Idee eines überparteilichen Ministerpräsidenten oder einer überparteilichen Ministerpräsidentin wird diskutiert. Die Hoffnung darauf ist jedoch eher trügerisch. Die Parteien sind so sehr in eigene Kultur-, Richtungs- und Machtkämpfe verwickelt. Im dritten Wahlgang reicht eine relative Mehrheit aus. Dann bräuchte es nur noch eine einzige zusätzliche, geheim abgegebene Stimme.

Entscheidendes Wochenende für das BSW und die CDU

Das BSW trifft sich an diesem Wochenende zum Bundesparteitag in Dresden. Sahra Wagenknecht steuert die Partei formal nicht mehr. Wichtigstes Thema ist der Umgang mit der AfD. In Magdeburg stimmte die Fraktion um Claudia Wittig für einen gemeinsamen Kurs. AfD und BSW halfen sich gegenseitig in wichtige Parlamentsausschüsse. Dazu gehört die Kontrolle des Verfassungsschutzes. Dieser stuft die AfD als gesichert rechtsextrem ein. Sichtbare Vertrautheit löst heftige Widerstände in Teilen des BSW aus.

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Interne Konflikte in der CDU Sachsen-Anhalt

Noch mehr Augen richten sich auf die zerstrittene CDU in Sachsen-Anhalt. Sie sucht auf ihrem Landesparteitag in Zerbst eine neue Führung. Der amtierende Ministerpräsident Sven Schulze ließ sich überraschend zum Fraktionschef bestimmen. Das löste heftige Friktionen aus. Diese betreffen auch den Wahltag. Der bisherige Fraktionschef Guido Heuer widerspricht der Strategie der eigenen Fraktion. Er will nicht, dass die CDU-Fraktion in den ersten beiden Wahlgängen den Plenarsaal verlässt. Dies wäre nötig, um heimliche Stimmen für Siegmund zu verhindern.

Nicht einmal dieses Prozedere ist derzeit sicher. Bundestagsabgeordnete Sepp Müller Parteichef werden will. Eine Zusammenraufung scheint unwahrscheinlich. Es könnten doch einige lange beschworene Überläufer geben. Darauf scheint die AfD zu setzen. Siegmunds Wahl wurde vorgezogen. Sie wurde extra nach dem CDU-Parteitag terminiert. In Sachsen-Anhalt wackeln alle Brand- und Bekenntnismauern. Nur wenn sie in den ersten beiden Wahlgängen noch halbwegs halten, könnte eine unabhängige Person noch Bewegung in die Sache bringen. Falls vorher nicht das BSW oder Teile der CDU heimlich umfallen. Oder die AfD Neuwahlen ausruft, um eine absolute Mehrheit zu erzwingen. So bleibt alle Aufmerksamkeit auf dem kleinen, aber politisch weitläufigen Sachsen-Anhalt.