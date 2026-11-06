Ulrich Siegmund erwägt zweiten oder dritten Wahlgang als Ministerpräsident

Ulrich Siegmund von der AfD steht unter Druck: Wegen des Boykotts durch die CDU prüft er nun die Teilnahme an einem zweiten oder dritten Wahlgang zur Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt.

Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) in Sachsen-Anhalt, hat seine strategische Position für die bevorstehende Ministerpräsidentenwahl deutlich verändert. Der Politiker schließt nun offen ein, in einem zweiten oder dritten Wahlgang für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren. Diese Änderung seiner Haltung stellt eine direkte Reaktion auf die politische Dynamik im Magdeburger Landtag dar und signalisiert eine flexible Taktik, um das politische Ziel trotz widriger Umstände zu verfolgen.

Dynamik im Landtag und strategische Neuausrichtung

Die ursprüngliche Planstrategie der AfD sah vor, dass Ulrich Siegmund ausschließlich im ersten Wahlgang antreten würde. Diese Absicht hat sich jedoch durch die Entscheidungen anderer Fraktionen grundlegend geändert. Siegmund gab gegenüber der "Magdeburger Volksstimme" an, dass die aktuelle Gemengelage im Parlament neu bewertet werden muss. Er betonte, dass er nun abwägen muss, ob er persönlich oder ein anderer Kandidat in einem späteren Durchgang antritt, solange seine eigene Glaubwürdigkeit nicht leiden würde.

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Ein entscheidender Faktor für diese Kehrtwende ist das Verhalten der Christlich Demokratischen Union (CDU). Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Plenarsaal zu verlassen. Damit entfällt eine potentielle Quelle für Gegenstimmen oder die Möglichkeit einer konstruktiven Beteiligung. Gleichzeitig plant das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), sich der Stimme zu enthalten. Für Ulrich Siegmund bedeutet dies, dass er im ersten Wahlgang zwingend auf drei Stimmen aus anderen Reihen angewiesen ist, um eine Mehrheit zu erreichen.

Siegmund reagierte scharf auf den Ausstieg der CDU. Er bezeichnete das Verhalten als Anwendung von Geschäftsordnungstricks und bezeichnete es als Versuch, die demokratischen Entscheidungen des Volkes in Sachsen-Anhalt zu verächtlichen. Diese Entwicklung, so räumte er ein, hätte er ursprünglich nicht für möglich gehalten. Daher wolle er seine Position nicht "in Stein meißeln", sondern sich offen für die notwendigen politischen Manöver halten, um sein Amtsanstreben zu validieren.

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Hoffnungen der Parteispitze und Bedenken des Kandidaten

Auf Bundesebene zeigt sich eine deutlich optimistischer und direktere Haltung der AfD-Führung im Vergleich zur vorsichtigen Taktik vor Ort. Die Parteichefin der AfD, Alice Weidel, hat in den vergangenen Wochen klar Position bezogen. Sie äußerte die feste Überzeugung, dass Ulrich Siegmund der erste Ministerpräsident der AfD in Deutschland werden wird. Für sie sei es dabei völlig egal, ob dies im ersten, zweiten oder dritten Wahlgang geschieht. Der Fokus der Bundesführung liegt auf dem symbolischen Durchbruch und der historischen Bedeutung des Amtsantritts.

Ulrich Siegmund hingegen zeigt sich in diesem Kontext deutlich zurückhaltender und skeptischer gegenüber einer reinen Durchwahlstrategie. Er erörtert offen, dass es zwar einfach wäre, sich in einem dritten Wahlgang durch "rutschen" zu lassen. Allerdings warnt er vor den erheblichen Risiken, die mit einem solchen Vorgehen verbunden sind. Ein solches Vorgehen könnte dazu führen, dass er zwar formal im Amt landet, aber faktisch handlungsunfähig bleibt.

Seine Bedenken beziehen sich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Abgeordneten anderer Fraktionen, die ihn möglicherweise nur durch Stimmenthaltung ins Amt bringen, ihn dann aber bei wichtigen politischen Vorhaben aktiv blockieren würden. Siegmund argumentiert, dass dies den Erfolg der AfD bundesweit gefährden könnte. Er betrachtet die aktuelle Situation als historische Chance, die er nicht wegen eines einzelnen Postens aufs Spiel setzen darf. Daher ist eine sorgfältige Abwägung für ihn unerlässlich, um langfristige politische Stabilität zu gewährleisten.

Verfahrensrechtliche Abläufe und Konsequenzen

Sollte die Wahl eines Regierungschefs im ersten Wahlgang scheitern, greifen strenge verfahrensrechtliche Vorgaben des Landtags. Innerhalb von sieben Tagen nach dem fehlgeschlagenen ersten Wahlgang muss zwingend ein zweiter Wahlgang stattfinden. Dieser stellt eine weitere Chance dar, um eine Mehrheit zu finden, erfordert jedoch erneut strategisches Händeln und potenzielle Kompromisse mit anderen Parteien, die nicht unbedingt der AfD nahestehen.

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Es ist weiterhin möglich, dass auch dieser zweite Wahlgang ohne Ergebnis bleibt. In diesem Fall stimmt der Landtag innerhalb der folgenden 14 Tage darüber ab, ob die Legislaturperiode vorzeitig beendet werden soll. Dies wäre ein radikaler Schritt, der auf eine Neuwahl hinauslaufen könnte. Wird dieser Antrag auf vorzeitige Beendigung nicht beschlossen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt.

Der dritte Wahlgang unterscheidet sich deutlich von den vorangegangenen Durchgängen. Hier ist nicht mehr die absolute Mehrheit der Mitglieder des Landtags erforderlich, sondern es genügt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Für Ulrich Siegmund und die AfD stellt dies das letzte Tor dar, um das Amt des Ministerpräsidenten zu erlangen, bevor sich die politische Landschaft nachhaltig verändern könnte. Die aktuelle Unsicherheit über die Unterstützung durch die CDU und die Enthaltung des BSW macht diesen dritten Durchgang zum kritischen Endpunkt der bisherigen Wahlstrategie.