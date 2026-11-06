Ulrich Siegmund öffnet Tür für dritten Wahlgang als Ministerpräsident

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ändert Haltung zur Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt. Nach dem Aus der CDU bleibt ihm nur noch der Weg über Enthaltungen.

Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat der AfD für das Amt des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt, hat seine Strategie für die anstehende Wahl deutlich flexibilisiert. Der 36-jährige Politiker schließt nicht mehr aus, bei der Wahl im Dezember auch im zweiten oder dritten Wahlgang zu kandidieren. Damit weicht er von seiner ursprünglichen Aussage ab, lediglich einmal anzutreten.

Strategiewechsel bei der Kandidatur

Siegmund begründet diese Kehrtwende mit der Notwendigkeit, die politische Gemengelage neu zu bewerten. In einem Interview mit der Magdeburger Volksstimme erklärte er, dass entscheidend sei, seine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Er betonte, dass er selbst oder ein anderer Kollege in weiteren Wahlgängen antreten könnten, falls dies erforderlich werde. Diese neue Positionierung steht im direkten Widerspruch zu früheren Aussagen der Partei.

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Ursprünglich hatte die AfD-Fraktion im Landtag versprochen, bei der Wahl den Plenarsaal zu verlassen, um dem Prozess die Legitimität zu entziehen. Gleichzeitig hatte sich das BSW zur Enthaltung bekannt. Diese Taktik führte dazu, dass Siegmund für eine absolute Mehrheit drei Stimmen aus anderen Fraktionen benötigte, die nicht garantiert waren. Sein ursprünglicher Plan sah vor, nur einmal anzutreten, was er jedoch vor der Entscheidung der CDU-Partei revidierte.

Reaktion der CDU und Fraktionschef Schulze

Siegmund kritisierte das Vorgehen der CDU scharf und äußerte Unverständnis darüber, dass Geschäftsordnungstricks angewendet oder die Sitzung einfach verlassen werde, um demokratische Entscheidungen des Volks in Sachsen-Anhalt zu verächtlichen. CDU-Fraktionschef Sven Schulze, der nach der Wahlniederlage der Partei weiterhin geschäftsführender Ministerpräsident ist, kündigte an, künftig Anträge der AfD zuzustimmen, sofern sie dem Land nützen. Er verwies jedoch klar darauf, dass die AfD nicht davon ausgehen sollte, dass die CDU als Mehrheitsbeschaffer fungiert.

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Sven Schulze erklärte der Mitteldeutschen Zeitung, dass das ausschließliche Kriterium für kooperative Schritte der Nutzen für das Land sei. Die Doppelrolle als geschäftsführender Ministerpräsident und Fraktionschef will er noch vor Weihnachten abgeben. Seine Aussage stand im Kontrast zur früheren Rhetorik, als die AfD sich bereits siegessicher gezeigt und behauptet hatte, die Frage des Wahlgangs sei egal.

Prozessablauf und politische Risiken

Die Regeln der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt sehen vor, dass bei einem Scheitern im ersten Wahlgang innerhalb von sieben Tagen erneut abgestimmt werden muss. Bleibt auch der zweite Versuch erfolglos, entscheidet der Landtag innerhalb der folgenden vierzehn Tage über eine mögliche vorzeitige Auflösung der Körperschaft. Kommt diese nicht zustande, folgt ein dritter Wahlgang, bei dem die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen reicht.

Dieser Mechanismus eröffnet theoretisch die Möglichkeit, dass Enthaltungen den Weg für Siegmund ins Amt ebnen könnten. Der AfD-Politiker sieht darin jedoch ein erhebliches politisches Risiko. Abgeordnete anderer Fraktionen könnten ihn zwar durch Stimmenthaltung wählen, anschließend aber wichtige Vorhaben seiner Regierung blockieren. Diese potenzielle Blockadehaltung könnte auch dem Profil der AfD auf Bundesebene schaden und die politische Stabilität im Land gefährden.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Die Situation in Sachsen-Anhalt bleibt dynamisch, da keine Partei über eine eigene Mehrheit verfügt. Die AfD steht vor der Herausforderung, ihre strategischen Ziele mit der Notwendigkeit der Regierungsarbeit in Einklang zu bringen. Ulrich Siegmund muss abwägen, ob eine Wahl im dritten Gang die politische Glaubwürdigkeit seiner Partei stärkt oder schwächt. Die CDU unter Sven Schulze signalisiert zwar Flexibilität bei Einzelfragen, lehnt aber eine systematische Unterstützung der AfD ab.

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Die nächsten Schritte hängen davon ab, wie die anderen Fraktionen im Landtag reagieren. Eine Auflösung des Landtags vor einer dritten Wahl wäre ein mögliches Szenario, das zu Neuwahlen führen könnte. Bis dahin bleibt die Position des geschäftsführenden Ministerpräsidenten und die Rolle der AfD-Spitze im Fokus der politischen Beobachter in Magdeburg und Berlin.