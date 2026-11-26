Experte Ulrich Walter und Bayerns Digitalminister Fabian Mehring diskutieren die Folgen der KI auf den Arbeitsmarkt. Analysen zu Jobverlusten, Umschulung und Grundeinkommen.

Der ehemalige Wissenschaftsastronaut und aktuelle KI-Experte Ulrich Walter warnt in einer aktuellen Diskussion im BR Fernsehen vor erheblichen Veränderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Besonders Berufsfelder, die stark auf die Verarbeitung von Informationen und digitale Recherchearbeiten setzen, sehen sich einer massiven Bedrohung durch künstliche Intelligenz ausgesetzt. Walter erklärt, dass diese Jobs in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr in der bisherigen Form existieren werden.

Ulrich Walter warnt vor KI-Substitution

Ulrich Walter nutzt das Beispiel einer typischen Anwaltskanzlei, um sein Argument zu untermauern. In solchen Kanzleien seien heutzutage viele Assistenten damit befasst, im Internet zu recherchieren und Daten zusammenzutragen. Laut Walter sei die künstliche Intelligenz in diesem Bereich bereits jetzt überlegen und übertrifft menschliche Leistungen bei weitem. Er prognostiziert klar, dass diese Aufgaben in naher Zukunft komplett wegfallen werden und sieht hier keine offenen Fragen mehr. Die Automatisierung dieser Büroarbeit gilt aus seiner Sicht als unvermeidlich.

Also read Brandenburgs Freie Wähler-Chef für Mehring an Bundesspitze

Fabian Mehring betont Umqualifizierung

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) nimmt in der Münchner Runde im BR Fernsehen eine entspanntere Haltung ein und gibt vorerst Entwarnung. Er argumentiert, dass die Einführung von KI-Systemen nicht zwangsläufig zu einer Massenarbeitslosigkeit führen wird. Stattdessen sieht er die Chance, dass die Technologie den Arbeitsmarkt strukturell verbessert und neue Effizienzpotenziale erschließt. Seine Prognose geht dahin, dass Arbeitnehmer von den Produktivitätssteigerungen profitieren können, wenn die notwendigen Rahmenbedingungen stimmen.

Gleichzeitig räumt der Politiker ein, dass die Innovationen im Bereich der KI, die er als die große industrielle Revolution unserer Zeit bezeichnet, enorme Herausforderungen mit sich bringen. Das zentrale Thema für die Politik sei es, die Umqualifizierung der Beschäftigten in unfassbar kurzen Halbwertszeiten zu schaffen. Mehring glaubt, dass es in Zukunft seltener möglich sein wird, einen Beruf zu erlernen und diesen ein ganzes Leben lang auf die exakt gleiche Weise auszuüben. Stattdessen stehen die Beschäftigten vor der Notwendigkeit, sich kontinuierlich fortzubilden und flexibel auf neue Technologien zu reagieren.

Advertisement

Advertisement

Simon David-Dressler kritisiert soziale Folgen

Der Polit-Influencer und Podcaster Simon David-Dressler warnt davor, dass die KI-Transformation die bestehende Job-Krise noch verstärken könnte. Er macht darauf aufmerksam, dass KI zunehmend Tätigkeiten übernimmt, die früher von Einstiegsjobs ausgeführt wurden. Dies führt zu einer Lücke im Berufseinstieg und lässt eine Bevölkerungsgruppe ohne Jobs entstehen. Dressler fragt kritisch, was geschehe, wenn plötzlich eine große Schicht der Bevölkerung keine Beschäftigung mehr finde. Dadurch gehe die Kaufkraft verloren, da die Menschen kein Geld mehr verdienen und somit auch nicht konsumieren können.

Als möglicher Lösungsansatz wird in den USA bereits über ein Grundeinkommen diskutiert, das als fester monatlicher Betrag ausgezahlt wird und Sozialleistungen ersetzt. Laut Angaben von Simon David-Dressler belaufen sich diese Konzepte auf circa 1.200 Euro im Monat. Er äußert sich jedoch kritisch zu dieser Idee und ist der Ansicht, dass das Grundeinkommen die dahinterliegende strukturelle Krise nicht löst. Es beseitige lediglich die Symptome, ohne die Ursache der Arbeitsmarkterschütterung zu bekämpfen.

Rechenzentren schaffen weniger Jobs

Während in der deutschen Industrie aktuell massiv Stellen abgebaut werden, spekuliert die Öffentlichkeit, dass der Bau von neuen Rechenzentren als neuer Industriezweig die Jobs der Zukunft sichern könnte. Rebecca Lenhard, die Sprecherin der Grünen für Digitales im Bundestag, warnt in der Münchner Runde vor zu großen Hoffnungen in diesen Sektor. Ihre Prognose lautet deutlich, dass bei der Errichtung und dem Betrieb von Rechenzentren nicht so viel Arbeitskraft abfallen wird, wie oft angenommen. Der Bau selbst ist kapitalintensiv, aber arbeitsplatztechnisch relativ schlank.

Nicht alle Berufsgruppen sind jedoch von der digitalen Automatisierung bedroht. Ulrich Walter führt am Beispiel der Gebäudereinigung vor, dass praktische Arbeiten schwer zu robotifizieren sind. Er erklärt, dass Fensterwischen keine KI könne, da es sich um physische Interaktionen handle. KI sei ein Computer, und wenn man ihr den Stecker ziehe, sei sie weg. Diese Abhängigkeit von Strom und Code mache sie in handwerklichen Bereichen weniger flexibel als Menschen.

Advertisement

Advertisement

Die Schlussfolgerung des Wissenschaftlers aus diesen Überlegungen ist, dass Handwerker oder Menschen mit anderen praktischen Jobs auch auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft keine großen Sorgen haben müssen. Die Nachfrage nach körperlicher Arbeit und vor-Ort-Service bleibt bestehen, während rein digitale Tätigkeiten stark zurückgehen werden. Diese polare Entwicklung zwischen digitaler Automatisierung und physischer Präsenz zeichnet das künftige Bild der Arbeit.