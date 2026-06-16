Ulrike Döpfner über ihre Krebserkrankung: "Mit allen Schwächen und Zweifeln darf man da sein"

Die Psychotherapeutin und Autorin Ulrike Döpfner berichtet beim ersten BILD-Krebs-Talk offen über ihre eigene Diagnose Liposarkom. Sie erklärt, was Betroffenen und Angehörigen wirklich hilft - und warum kleine Gesten im Krankenhaus oder gutgemeinte Sätze oft mehr schaden als nutzen. Ihr Buch zeigt einen Weg auf, der durch die Härte der Krankheit führt, ohne zu beschönigen.

Als Ulrike Döpfner, Jahrgang 1966, im Herbst 2023 die Diagnose Liposarkom erhält, wird das Thema Krebs , mit dem sie beruflich als Psychotherapeutin und Autorin ständig zu tun hat, schlagartig und massiv persönlich.

Sie, die anderen normalerweise Halt gibt, findet sich in der fremden und verletzlichen Rolle der Patientin wieder, abhängig von der Hilfe anderer. Diese Abhängigkeit anzunehmen und nicht mehr die Starke zu sein, fiel ihr anfangs enorm schwer. Beim Krebs-Talk von BILD am 16. Juni, dem ersten seiner Art, der Betroffene und Experten auf Augenhöhe und mit Zeit zum Zuhören zusammenbrachte, sprach Döpfner offen über solche Momente und darüber, wie sehr kleine Situationen, oft negative Erlebnisse im medizinischen Alltag, nachhallen können.

Sie berichtete von ihrer ersten großen MRT-Untersuchung mit Kontrastmittel, wenige Tage nach der Verdachtsdiagnose, voller Angst und mit dem "Damoklesschwert" im Nacken. Als sie vergaß, die Umkleidekabine abzuschließen, wurde sie von einer Mitarbeiterin getadelt.

"Ich war wie gelähmt vor Sorge, hatte diese Tür einfach vergessen. Ein Lächeln hätte gutgetan, stattdessen fühlte ich mich durch ihre Reaktion verlassen und verloren.

" In ihrem Buch "Suche nach Licht - Wie ich als Psychotherapeutin meiner Krebserkrankung begegnete und was mir dabei wirklich geholfen hat" (Kösel Verlag, 20 Euro) beschreibt Döpfner solche Erfahrungen detailliert. Ihr Ziel ist es nicht, Menschen in der Medizin anzuklagen, sondern bewusst zu machen, welche kraftvolle Wirkung kleine Gesten entfalten können, ob negativ oder positiv. Besonders wichtig ist ihr auch, den Menschen, die helfen möchten, aber oft unsicher sind, konkrete Orientierung zu geben.

Der gutgemeinte Satz "Meld dich jederzeit, wenn ich etwas für dich tun kann" ist zwar lieb gemeint, belastet den Hilfebedürftigen jedoch mit der aktiven Initiative, Hilfe einzufordern - was die meisten nicht tun. Weit hilfreicher sind konkrete, entlastende Angebote wie "Was kann ich für dich tun? Soll ich einkaufen, dir etwas kochen, dir ein Buch vorbeibringen?

" Solche Vorschläge machen das Annehmen von Unterstützung viel leichter. Ein weiteres zentrales Anliegen Döpfners ist der Umgang mit Problemen anderer. Oft höre sie von Bekannten, ihre Sorgen seien "ja alles nichts im Vergleich zu meiner Situation". Zwar sei dies nett gemeint, um nicht mit vermeintlich kleineren Problemen zu belasten, doch für Döpfner wirke dieser Satz wie ein Spiegel, der ihr immer wieder vor Augen führe, wie schrecklich ihre eigene Lage sei.

Das sei keine gewünschte Unterstützung. Beim Krebs-Talk sprach sie zudem über eine Entwicklungsmöglichkeit, die sie selbst erlebt hat und die durch Studien gestützt wird: das posttraumatische Wachstum.

"Ich habe sehr schwierige Phasen überstanden. Gerade deshalb erfüllt mich heute ein ganz normaler Tag mit Glück.

" Routine sei für sie zu einem Geschenk geworden. Dankbarkeit könne man nicht erzwingen, aber man könne lernen, sich ihrer bewusst zu werden.

"Ich sehe heute mehr Fülle als Mangel. " Aus der tiefen Auseinandersetzung mit der Krankheit habe sie eine klare Botschaft mitgenommen: Es gibt Abschied und Aufbruch. Und es gibt nichts mehr zu verbergen.

"Mit allen Schwächen und Zweifeln darf man da sein. Das ist nicht leicht, aber unheimlich befreiend.

" Ihr Buch vermittelt genau diese Haltung und gibt Betroffenen eine Perspektive, die Mut macht, ohne die Härte der Realität zu beschönigen. Der erste Krebs-Talk von BILD im Axel-Springer-Neubau schuf einen Raum für diesen offenen, ehrlichen Austausch zwischen Patienten, Angehörigen und Top-Experten über das Leben mit Krebs. Hinweis: Einige Links in diesem Artikel sind Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn Sie ein Produkt über diese Links kaufen.

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