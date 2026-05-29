Ultraläufer Arda Saatçi: 600 Kilometer für die Mama - emotionale Wiedervereinigung nach Rekordlauf

Arda Saatçi durchquerte das Death Valley und legte über 600 Kilometer zurück, um seiner Mutter ein Versprechen zu halten. Nach 123 Stunden erreichte er sein Ziel und traf seine Familie. Der emotionale Moment wurde von Millionen verfolgt. Arda spricht über seine Motivation und seine Zukunftspläne.

Vom tiefsten Punkt der USA im Death Valley bis zu den Sternen des Hollywood Boulevards und darueber hinaus: Rund 123 Stunden verfolgten zeitweise Millionen im Livestream, wie Arda Saatçi (28) auf seinem Ultralauf litt und kaempfte.

Als er dann nach ueber 600 Kilometern sein Ziel erreichte, zaehlte fuer ihn aber nur ein Mensch: seine Mama. Und verraet zum ersten Mal, was ihm seine Mama nach dem Zieleinlauf gesagt hat. Zuvor hatten Millionen Zuschauer ihn permanent beobachtet - beim Laufen, Schlafen, Essen. Widerruf Tracking und Cookies.

Versprechen an Mama war Arda Saatçis Motivation. Schon als er sein urspruengliches Zeitlimit von 96 Stunden verfehlte, machte er fuer seine Mama weiter: "Ich musste in dem Moment auch sehr viel an meine Mama denken, weil ich wusste, sie ist ja schon da und ich habe ihr ein Versprechen gegeben, dass ich mit ihr am Muttertag zusammen ein Eis esse. Fuer mich war dann klar: (…) Ich werde mein Versprechen halten.

" Er selbst bezeichnet sich mit eisernem Willen. Im Gespraech ueber seine Liebsten wird er nun weich.

"Alles, was ich mache, mache ich fuer meine Familie", erklaert er und verdrueckt sich die Traenen. Auf den letzten Metern verblasste alles andere: "Dann habe ich meine Mama gesehen, hab sie umarmt - und dann war eh vorbei.

" Und ihre Worte an ihn? "Dass sie sehr stolz auf mich ist. Dass sie sich gefragt hat: Wie hast du das nur geschafft? Und dass sie mich ueber alles liebt", erzaehlt der Arda Saatçi erreicht bei seinem Ultralauf nicht nur das sportliche Ziel.

Vor allem will er auch seine Mutter und seine Familie stolz machen. Mit seinem Ultralauf ist ihm so nicht nur eine atemberaubende Leistung gelungen. Auch dem Wunsch, der ihn motiviert, kommt er damit naeher: "Ich moechte meiner Familie so ein schoenes Leben wie moeglich ermoeglichen, in allen moeglichen Sachen.

" Auf seinen Erfolgen will sich Arda darum nicht ausruhen. Ihm schwebt ein Ziel vor, das noch vor ihm liegt: "Weil ich meinen Eltern was versprochen habe: dass ich die einflussreichste Person in der Kategorie.

" Die Reise begann am tiefsten Punkt der USA, dem Death Valley, wo die Temperaturen extrem waren. Arda musste gegen Erschoepfung, Schlafmangel und Schmerzen ankaempfen. Er ernaehrte sich von speziellen Gels und Riegeln, um Energie zu tanken. Unterwegs wurde er von einem Team unterstuetzt, das ihm Wasser und Verpflegung reichte.

Trotz aller Schwierigkeiten blieb sein Fokus auf dem Ziel: seine Mutter zu treffen. In den sozialen Medien teilte er emotionale Momente, darunter ein Video, in dem er weinend seiner Mutter verspricht, weiterzulaufen. Diese Aufnahmen gingen viral und beruehrten Millionen. Nach dem Rennen erklärte er in einem Interview: "Ich habe fuer sie gelitten, aber ihr Laecheln hat alles wettgemacht.

" Seine Mutter, die ihn mit einem selbstgebackenen Kuchen erwartete, sagte: "Er ist mein Held. " Arda plant nun, seine Geschichte in einem Buch zu veroeffentlichen und andere zu inspirieren: "Wenn ich es schaffen kann, kann es jeder. " Er moechte auch wohltätige Projekte unterstuetzen, die sich fuer Kinder in Not einsetzen. Der Ultralauf war nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern eine Demonstration der Kraft der Familie.

Arda Saatçi hat bewiesen, dass Liebe und Entschlossenheit Berge versetzen koennen. Seine naechste Herausforderung? Ein Lauf durch die Sahara. Aber zunaechst geniesst er die Zeit mit seiner Mama und isst das versprochene Eis am Muttertag.

Die Geschichte inspiriert Menschen weltweit, ihre eigenen Ziele zu verfolgen und die Menschen zu wuerdigen, die sie unterstuetzen. Arda sagt: "Meine Familie ist mein Antrieb. Ohne sie waere ich nichts.

" Und das Public hat das erkannt: Tausende spendeten fuer seine Wohltätigkeitskampagne, die Bildungsprogramme in benachteiligten Regionen foerdert. Der Lauf von 600 Kilometern war nur der Anfang. Arda hat nun eine Plattform, um Gutes zu tun. Er wird weiterlaufen, nicht nur fuer sich, sondern fuer alle, die an ihn glauben. Sein Versprechen an seine Eltern ist der Anfang einer grossen Mission





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ultralauf Death Valley Muttertag Familie Durchhaltevermögen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Honor 600 und Honor 600 Pro: Änderungen für die chinesische VersionHonor bringt Änderungen für die chinesische Version der Smartphones Honor 600 und Honor 600 Pro. Ein Leak gibt Einblicke in die geplanten Änderungen.

Read more »

U4-Ausbau im Zeitplan - Neuer 600-Meter-Tunnel fast fertigDie U-Bahnlinie 4 fährt von den Elbbrücken über den Hauptbahnhof bis nach Billwerder. Künftig soll sie stattdessen auf die Horner Geest fahren. Dafür brauchte es aber erst einmal einen langen Tunnel.

Read more »

U4-Ausbau im Zeitplan - Neuer 600-Meter-Tunnel fast fertigHamburg (lno) - Beim Ausbau der U-Bahnlinie 4 in Hamburgs Osten ist ein wichtiger Schritt in Richtung Fertigstellung geschafft: Der Rohbau eines rund 600

Read more »

+++ 16:08 Bitte um Abfangraketen - Selenskyj sandte 600 Briefe an US-Politiker +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »