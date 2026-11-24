Ihr müsst euch nicht davor fürchten, in GTA 6 versehentlich zum Monster zu werden. Um das zu schaffen, müsst ihr eure Taten erstmal aushalten.

machte zur Ankündigung manchen Spielern Sorgen, für das übliche Spielerverhalten der Reihe bestraft zu werden. Nun haben erste Spieler das grausamste Level erreicht, und was sie dafür tun mussten, beweist, wie hart es wirklich ist, das zu schaffen.

Um in GTA 6 als Monster gelabelt zu werden, muss man bereit sein, sein gesamtes Gewissen über Bord zu werfen und zum absolut gnadenlosen Killer zu werden. Das ist Teil des neuen kriminellen Profils in GTA 6, das darüber Auskunft gibt, wie professionell oder eben „weniger” professionell ihr während des Spiels agiert.

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Bei der Ankündigung dieses Features machte man sich innerhalb der Community Sorgen: Wird man durch das Profil dafür bestraft, GTA 6 eben so zu spielen, wie es in anderen Teilen der Reihe üblich war? Am Beispiel des ersten Streamers, der in GTA 6 das Monster-Level erreicht hat, wird jedoch deutlich: Wenn man sich anschaut, was dieser Typ getan hat, wird man verstehen, wie schwer es ist, diesen Status zu erreichen.zeigen verschiedene Posts, was der Streamer NickEh30 getan hat, um zum Monster in GTA 6 zu werden.

In seinem „familienfreundlichen“ Stream tut er dafür wirklich alles, um das genaue Gegenteil zu erzielen, und das Profil zu erreichen, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn er niemanden erschießt, findet er andere Wege, um grausam zu sein, durch Schlagen, Treten und TaserIn einem anderen läuft er durch einen Zug und hinterlässt keine Überlebenden.

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Die Clips des Streamers und seine Gewaltbereitschaft im Spiel geraten so aus dem Ruder, dass selbst Fans der Reihe sagen: „Lass uns mal reden, Bro, du musst aufhören!

“ oder „der Typ benimmt sich wie ein echter Dämon, der von Luzifer persönlich geschickt wurde, um die Bürger von Leonida zu quälen“. Auch wenn derartige Eskalationen in Spielen der GTA-Reihe gar nicht so eine große neue Sache sind, ist es vor allem der Realismus, der Spieler dazu bringt, ihr Verhalten zu hinterfragen.

Auf Reddit zeigt ein Clip des Spielers u/Several_Structure560, dass die Animation der Opfer im sechsten Teil der Reihe so realistisch ist, dass es beinah verstörend wirkt:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer„Solche Amokläufe fühlen sich in Teil 6 unangenehm und realistisch an. In den vorherigen Spielen hätte ich dabei nicht mit der Wimper gezuckt.

“ „Spielecharaktere kamen mir immer wie leere Marionetten vor. Keine Träume, keine Wünsche, keine Gefühle. Aber wenn ein Spiel einen so täuschen kann, dass man glaubt, eine Figur empfinde tatsächlich etwas, dann kommen vielleicht auch die eigenen echten Gefühle ins Spiel.

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“ „Wenn man auf die Reaktionen der NPCs achtet, bekommt man richtig Lust, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Dieses Spiel ist peak.

“ Nach 10 Jahren betrete ich in GTA 6 das erste Mal einen Stripclub und es hätte kaum deprimierender sein könnenIhr könnt in GTA 6 eine einzigartige Schrotflinte und einen permanenten Buff bekommen, aber ihr müsst den Teufel selbst besiegenWie steht ihr zu der Darstellung von Gewalt in GTA 6? Macht es euch weiterhin Spaß, in GTA-Manier absolut hemmungslos zu werden? Oder ist es euch mittlerweile zu realistisch geworden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr mehr zu den kriminellen Profilen wissen wollt, welche es gibt, wie sie lauten, und wie man sie erreicht, haben wir hier auf MeinMMO einen kleinen Guide für euch erstellt. Den Artikel dazu findet ihr hier: