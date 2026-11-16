Umbrien: Geheimtipp in Italien vor der Massentourismus-Welle

Umbrien gilt als ruhiges Gegenstück zur überlaufenen Toskana. Der Landstrich nördlich von Rom bietet historische Stätten und Natur, bleibt aber noch abseits der großen Touristenströme.

Umbrien präsentiert sich als die bescheidene Seele Italiens, ein Landstrich, der im Schatten der berühmteren Nachbarregionen liegt. Hoteldirektor Giancarlo Rizzi führt das Borgo dei Conti, ein Anwesen knapp 20 Kilometer von Perugia entfernt, das die Einheimischen als Inbegriff dieser Region beschreibt. Er bemerkt bei seinen Gesprächen mit Menschen aus der Gegend oft ein Gefühl der Überlegenheit anderer Regionen, ein Komplex, nur in der zweiten Reihe der italienischen Wunderlandschaften zu stehen. Dennoch bietet Umbrien eine unverwechselbare Mischung aus rauer Natur und tiefer Geschichte.

Römische Geschichte am Silbersee

Der Lago Trasimeno, ein auf 250 Meter Höhe gelegener See, der etwas größer als die Müritz ist, stand im Fokus des englischen Dichters Lord Byron. Er erklärte den bergigen Landstrich nördlich von Rom im 19. Jahrhundert zu einer seiner Lieblingslandschaften und ließ sich davon zu Elegien über das Leben inspirieren. Am Ufer dieses Gewässers trafen im Jahr 217 vor Christus die karthagischen Truppen des Feldherrn Hannibal auf zwei römische Heere und schlugen sie entscheidend. Etwa 16.000 Männer starben bei diesem Gefecht. In Erinnerung an dieses Massaker beschrieb Byron das Areal später als ruhigen silbernen Spiegel, durchzogen von friedlichen Pflügen statt von Wunden.

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Infrastruktur als Markenschutz

Der Landstrich liegt abseits der befahrenen Autobahn zwischen Rom und Florenz, was ihn bis heute vor der absoluten Kommerzialisierung schützt. Kurvige Straßen führen zu entvölkerten Dörfern, und der nächste ernstzunehmende Flughafen liegt zweieinhalb Stunden entfernt. Diese abgelegene Lage führt dazu, dass Umbrien noch kein Platzproblem für Touristen kennt. Erste Hotels haben sich in verlassenen Herrenhäusern eingenistet, und mindestens zwei internationale Luxusketten bekunden bereits Interesse an einem Rundum-Sorglos-Grundstück in den Bergen rund um Perugia. Für Besucher ist dies ein Vorteil, da sie die bewaldeten Hügel um den Trasimenosee und die Zypressenhaine noch ohne Massenandrang genießen können.

Ruppige Weine und rustikale Architektur

Das Borgo dei Conti, das einst zerbröselte Anwesen inmitten eines Steineichenwaldes, erlebte vergangenes Jahr seine Wiederauferstehung als Landhotel. Wehrhafte Zinnen schmücken das Haupthaus, rote Ziegelsteine grüßen die Gäste, und Feldsteinmauern begrenzen die Wege. Diese Architektur spiegelt das umbrische Herzland wider, das rustikal, schnörkellos und rau ist. In der Cantina Cenci, ein paar Kilometer und Kurven entfernt vom Hotel, erklärt Claudia Orlandi die Besonderheiten des lokalen Weinbaus. Sie gießt einen goldfarbenen Rose-Schaumwein ein, dessen helle Farbe auf den Kalksteinboden der Region zurückzuführen ist, der mineralische und manchmal bittere Weine hervorbringt.

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Kulturelles Erbe in Perugia

Von der Farm der Familie Orlandi ist die Universitätsstadt Perugia als Steingürtel am Horizont sichtbar. Perugia ist die einzige Hauptstadt einer italienischen Region ohne Meeresküste oder Auslandsgrenze. Im Mittelalter lebten und starben mehrere Päpste in dieser Stadt. Heute streifen Wildschweine durch die Täler unterhalb der Stadt, Trüffel wachsen im Boden, und ganz in der Nähe hat Franz von Assisi seine christliche Idee von radikaler Armut umgesetzt. Die Jahrhundertealten Traditionen überleben in diesem schwer zugänglichen Gebiet, das von Etruskern, Römern, Franzosen, Deutschen und Italienern politisch beherrscht, aber nie ganz vereinnahmt wurde.

Ruhe und Gelassenheit als Priorität

In Städten wie Bevagna spüren Reisende die Präsenz der Geschichte in den Gassen. Werkstätten halten die alte Kunst der Bienenwachskerzen aufrecht, und im Skriptorium erfahren Neugierige, wie früher Pergamentrollen bearbeitet und Farben gewonnen wurden. Diese Fertigkeiten brauchen Zeit, eine Ressource, die die Menschen in Umbrien im Überfluss haben. Das Borgo dei Conti schätzt diese Gelassenheit und bietet Gästen Pasta-Lunches am Pool sowie Erholungsmassagen im Spa. Uhrzeiten haben hier nur einen groben Empfehlungscharakter. Falls es zu heiß für einen Ausflug ins Mittelalter ist, laden die Sonnenliege, das Schwimmbecken oder der Naturlehrpfad zur Entspannung ein, ohne dass sich die Besucher einem Termindruck beugen müssen.