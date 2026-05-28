Umbruch im Mittelfeld: Khedira und Kemlein vor Abschied von Union Berlin?

Neuer Trainer Mauro Lustrinelli muss bei Union Berlin den Umbruch managen. Rani Khedira und Aljoscha Kemlein könnten das zentrale Mittelfeld verlassen - mit Auswirkungen auf die kommende Saison.

Der neue Trainer Mauro Lustrinelli (50) soll den 1. FC Union Berlin wieder in die Erfolgsspur führen. Der Schweizer übernimmt in einer schwierigen Phase: Die Mannschaft muss einen Umbruch verkraften, der vor allem das zentrale Mittelfeld betrifft.

Rani Khedira (32), Vizekapitän der Eisernen und Stammspieler mit 32 Saisoneinsätzen und fünf Toren, könnte den Verein ein Jahr vor Vertragsende verlassen. Borussia Mönchengladbach soll ernsthaftes Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler haben, der mit Tunesien an der WM 2025 in den USA, Kanada und Mexiko teilnahm und dabei zwei Länderspiele absolvierte. Ob Khedira nach dem Turnier nach Berlin zurückkehrt, ist völlig offen.

Der langjährige Leitwolf (185 Pflichtspiele für Union seit 2021) konnte diese Frage nach dem letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg (4:0) nicht beantworten. Bei dieser Partie saß Khedira verletzungsbedingt auf der Tribüne und erlebte den deutlichen Sieg aus der Ferne. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr, doch die Ungewissheit über seine Zukunft belastet die Planungen des neuen Trainers. Lustrinelli muss sich auf zwei Szenarien einstellen: Entweder er baut auf Khedira als Führungsspieler oder er sucht nach einem gleichwertigen Ersatz.

Der Abgang des Routiniers wäre ein schwerer Schlag, denn Khedira ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine wichtige Stütze im Team. Sein Kampfgeist und seine Erfahrung sind in der jungen Mannschaft kaum zu ersetzen. Parallel dazu steht auch die Zukunft von Aljoscha Kemlein (21) auf dem Prüfstand. Das Eigengewächs aus der Union-Jugend kam in der vergangenen Saison auf 30 Bundesliga-Einsätze, davon 23 in der Startelf.

Der U21-Nationalspieler hat sich zu einer festen Größe im zentralen Mittelfeld entwickelt und harmonierte oft gut mit Khedira. Ausgerechnet bei Kemlein besteht jedoch eine besondere Vertragsklausel: Nach exklusiven BILD-Informationen besitzt er eine Ausstiegsklausel, die ihm einen vorzeitigen Abschied ermöglicht. Diese Klausel könnte interessierte Vereine auf den Plan rufen, denn Kemlein zählt zu den talentiertesten jungen Mittelfeldspielern in der Bundesliga. Trotz seiner erst 21 Jahre zeigt er eine bemerkenswerte Abgeklärtheit und Spielintelligenz.

Allerdings hatte auch er in der abgelaufenen Saison mit Schwankungen zu kämpfen - wie die gesamte Mannschaft, die phasenweise in eine Ergebniskrise rutschte. Kemlein gelang kein eigener Treffer, er steuerte nur zwei Torvorlagen bei. Diese Bilanz ist ausbaufähig, doch die Anlagen sind unbestritten. Der gebürtige Berliner ist ein geerdeter Typ, der seine Wurzeln beim 1.

FC Union schätzt. Er weiß, wo er herkommt, und hat keine überzogenen Forderungen. Dennoch: Sein Marktwert steigt, und die Ausstiegsklausel könnte für einen Wechsel sorgen, sollte ein Topclub ernst machen. Die Fans der Eisernen hoffen inständig, dass Kemlein dem Verein treu bleibt, schließlich sind Eigengewächse in der Fanseele besonders verankert.

Aber Panik muss im Union-Kosmos nicht sofort ausbrechen. Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren als cleverer Verhandler erwiesen und könnte bei einem Abgang von Kemlein oder Khedira adäquaten Ersatz finden.

Zudem steht mit dem jungen Talent Andreas Voglsammer ein weiteres Mittelfeldjuwel in den Startlöchern. Trainer Lustrinelli steht vor der Herausforderung, aus den verfügbaren Spielern eine schlagkräftige Einheit zu formen und die Balance zwischen Erfahrung und Jugend zu finden. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Khedira bleibt und wie die Zukunft von Kemlein aussieht. Eines ist klar: Der Umbruch im zentralen Mittelfeld wird die Saisonvorbereitung dominieren und maßgeblich beeinflussen, ob Union Berlin an die erfolgreichen Jahre anknüpfen kann.

Die Fans dürfen gespannt sein, welche Personalentscheidungen der neue Trainer trifft, um das Team wieder flott zu machen. Die kommenden Transferfenster bieten Gelegenheit für Neuverpflichtungen, sollten die Abgänge nicht zu vermeiden sein. Union Berlin bleibt ein attraktiver Verein mit einem starken Zusammenhalt und einer einzigartigen Atmosphäre im Stadion An der Alten Försterei. Diese Faktoren könnten letztlich auch Khedira und Kemlein zum Bleiben bewegen.

Die Verhandlungen laufen, und bei Union ist man optimistisch, die schwierige Phase des Umbruchs erfolgreich zu gestalten. Der Verein hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er auch aus Krisen gestärkt hervorgehen kann. Nun liegt es an Lustrinelli und der sportlichen Leitung, den Weg für eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen





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