Umfangreiches Tool zur Zertifikate-Suche – So finden Sie Ihr passendes Anlage- oder Hebelprodukt

Das neue Tool zur Zertifikate-Suche von finanzen.net bietet Anlegern eine umfassende und anpassbare Datenbank zur Suche nach den passenden Anlage- und Hebelprodukten. Nutzer können die Suche nach Hauptart, Unterart, Basiswert und weiteren Kennzahlen filtern oder die Anzeige der Ergebnisse individuell sortieren.

Mit unserem Tool zur Zertifikate-Suche haben Anleger die Möglichkeit, die umfangreiche Zertifikate-Datenbank von finanzen.net nach verschiedenen Anlage- und Hebelprodukte n zu durchsuchen. Um die Suche zu vereinfachen, können Nutzer zunächst die Hauptart der Zertifikate einschränken.

Zu den verfügbaren Optionen gehören Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, Knock-Outs, Discount-Zertifikate oder Optionsscheine sowie viele weitere Produktarten. Nach Auswahl der Hauptart lassen sich die Suchergebnisse durch Eingabe der Unterart weiter präzisieren. Hier haben Nutzer die Möglichkeit, den Basiswert des Zertifikats zu spezifizieren, also den zugrunde liegenden Finanzwert, auf den sich das Produkt bezieht. Zusätzlich besteht die Option, nach bestimmten Merkmalen wie Währungssicherheit zu filtern.

Die Suche kann zudem mithilfe verschiedener Kennzahlen verfeinert werden, darunter Strike, Cap, Call/Put oder Fälligkeit. Nutzer können die Anzeige der Ergebnisse individuell gestalten, indem sie bis zu drei der zur Verfügung stehenden Kennzahlen auswählen, zu denen der Abstand zum Strike, das Aufgeld, der Discount, der Spread oder die maximale Rendite gehören. Dabei können diese Kennzahlen wahlweise auch in Prozentwerten dargestellt werden.

Mit einem Klick auf eine der ausgewählten Kennzahlen passen sich die angezeigten Zertifikate der gewählten Sortierung an, was eine schnellere und effizientere Analyse ermöglicht. Im Bereich Emittent werden alle Partner von finanzen.net sowie weitere Emittenten der Zertifikate aufgelistet, wodurch die Auswahlmöglichkeiten nochmals erweitert werden. Für besonders häufig gestellte Suchanfragen bietet das Portal eine vierteilige Auswahl an beliebten Voreinstellungen im Zertifikate-Finder an.

Diese Voreinstellungen sind dynamisch und passen sich den jeweils am häufigsten gesuchten Anlage- und Hebelprodukten an, was den Nutzern eine schnellere und effizientere Suche ermöglicht





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Suche nach Zertifikaten mit unserer Tool-FunktionMit unserem Tool zur Zertifikate-Suche können Sie unsere umfangreiche Zertifikate-Datenbank nach Anlage- und Hebelprodukten durchsuchen. Um leichter Zertifikate finden zu können, ist es möglich die Suche erst einmal auf die Hauptart einzuschränken. Hierbei entscheiden Sie sich zwischen Arten wie Bonus-Zertifikaten, Express-Zertifikaten, Knock-Outs, Discount-Zertifikaten oder Optionsscheinen und vielen mehr. Einmal die Hauptart ausgewählt kann man die Suche noch präzisieren, indem man die Unterart eingibt und zum Beispiel den Basiswert, auf den ein Zertifikat sich bezieht. Es kann ausgewählt werden ob es eine Währungssicherheit geben soll oder nicht. Um einfacher Zertifikate suchen zu können, besteht die Option nach Art durch Strike, Cap, Call/Put und Fälligkeit die Zertifikate-Suche zu verfeinern. Außerdem können Sie die Anzeige der Ergebnisse selbst personalisieren indem Sie die Kennzahlen 1, 2 und 3 auswählen. Zu den Kennzahlen gehören zum Beispiel der Abstand zum Strike, das Aufgeld, der Discount, der Spread oder die maximale Rendite. Um Alle Kennzahlen können auch in Prozentwerten angegeben werden. Mit einem Klick auf die gewünschte Kennzahl wird die Anordnung der verschiedenen Zertifikate angepasst. Unter dem Punkt Emittent sehen Sie alle finanzen.net Partner und alle weiteren Emittenten der Zertifikate. Für besonders beliebte Suchanfragen zu Zertifikaten steht Ihnen über dem Zertifikate-Finder eine kleine Auswahl an beliebten Sucheinstellungen zur Verfügung. Diese Voreinstellung beliebter Suchen ist nicht immer dieselbe, sondern hängt unmittelbar mit dem Anlage- oder Hebelprodukt zusammen.

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Zertifikate-Suche-Tool: Einfacher Zugang zu unserer umfangreichen DatenbankMit unserem Tool zur Zertifikate-Suche können Sie unsere umfangreiche Zertifikate-Datenbank nach Anlage- und Hebelprodukten durchsuchen. Nutzen Sie die Hauptart- und Unterart-Filterung, um die Suche zu verfeinern und die Anzeige der Ergebnisse personalisieren zu können.

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