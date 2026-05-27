Ein deutscher Bundesliga‑Club reist nach Johannesburg und wird von einer militärisch ausgerüsteten Sicherheits-Einheit begleitet. Trotz hoher Kriminalitätsrate gelten strenge Verhaltensregeln für Spieler und Betreuer, um das soziale Projekt in einem Township zu besuchen.

Bei einer PR‑Reise eines deutschen Fußball clubs nach Johannesburg wurde die Sicherheit der Spieler und Betreuer zum zentralen Thema. Beim Verlassen des Marriott Hotel Melrose Arch, einem hochwertigen Hotel im südafrikanischen Geschäftsviertel, wurden die Gäste sofort von einer hochgerüsteten Militäreinheit empfangen.

Bewaffnete Leibwächter standen mit eingespannten Maschinengewehren bereit, um den Bus des Teams zu schützen, sobald er sich vom Parkplatz entfernte. Während die Fahrzeuge des RB‑Leistungs‑Teams von mehreren Polizeiwagen und Motorrädern flankiert wurden, sorgten diese Begleitfahrzeuge für klare Verkehrslenkung: Sie blockierten Kreuzungen, öffneten sichere Fahrspuren und garantierten dem Bus eine ungehinderte Fahrt durch das dichte Stadtgebaren. Die Situation erinnerte an einen staatlichen Empfang, bei dem jedes Detail im Vorfeld geplant war.

Die eigentliche Mission des Besuchs war der Besuch eines sozialen Projekts in einem der berüchtigten Townships von Johannesburg. Dort standen die Sicherheitskräfte erneut dicht am Bus, diesmal jedoch in Schrittgeschwindigkeit, um das Fahrzeug zu begleiten, sobald es die Zufahrtsstraße zum Projekt erreichte. Die Zufahrt zum Hotel war bereits auf eine Einbahnstraße reduziert, während die zweite Straße durch einen hohen Absperrzaun blockiert war. Diese Maßnahme zielte darauf ab, die Bewegungsfreiheit der Leibwächter zu konzentrieren und mögliche Angriffsflächen zu minimieren.

Trotz der Lage des Hotels in einem relativ sicheren Viertel bestand die Grundhaltung der Sicherheitskräfte darin, nach dem Motto zu handeln: "Südafrika ist sicher, aber wir sind für den Notfall bereit.

" Diese Vorsicht war nicht unbegründet, denn Johannesburg zählt regelmäßig zu den fünf gefährlichsten Metropolen der Welt. Das Auswärtige Amt rät von Besuchen der Innenstadt unabhängig von der Tageszeit ab, da hier häufig Raubüberfälle, Autodiebstähle und Entführungen gemeldet werden. Die Mordrate liegt bei etwa 30 Fällen pro 100.000 Einwohner - ein glasklares Gegenstück zu den 0,96 Fällen in Leipzig.

Vor der Abreise wurden die Spieler von den Verantwortlichen des Bundesliga‑Clubs mit strengen Verhaltensregeln vertraut gemacht, die sie während des gesamten Aufenthalts einhalten mussten. Das Verlassen des Hotels ohne Begleitung war strikt untersagt, Gruppenausflüge durften nur unter Aufsicht von Sicherheitskräften stattfinden, und das Tragen von auffälligem Schmuck oder teuren Uhren war ausdrücklich verboten.

Die Entscheidung für die Reise trotz des hohen Risikofaktors wurde von Geschäftsführer Johann Plenge begründet: Das Ziel war, nicht die touristisch überlaufenen Regionen wie Kapstadt zu besuchen, sondern das authentische und rauhe Südafrika zu erleben. Gleichzeitig sollte der Club einen Beitrag zur Entwicklung des lokalen Fußballs leisten und die Bundesliga international stärker positionieren.

Die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen verdeutlichen, mit welcher Sorgfalt und welcher Professionalität die Reise organisiert wurde, um sowohl das Wohl der Spieler zu garantieren als auch das sportliche Projekt vor Ort zu unterstützen





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