Umfrage: AfD und BSW treiben russische Energiepolitik voran

Die Umfragewerte zeigen tiefe Spaltungen: Während die AfD und BSW russische Energielieferungen stark befürworten, lehnen die meisten Wähler der etablierten Parteien eine Verbindung zu Moskau ab. Altkanzler Schröder bleibt in der SPD umstritten.

Eine aktuelle Analyse der politischen Landschaft in Deutschland zeigt eine deutliche Polarisierung in der Frage der nationalen Sicherheit. Die Befragung ergab, dass ein signifikanter Teil der AfD-Anhängerschaft die Bedrohung durch Russland abstreitet. Gleichzeitig wird die Frage der Energieversorgung durch russische Rohstoffe als politisches Mittel zur Preisbremsung vorangetrieben. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur zukünftigen Ausrichtung der deutschen Außen- und Energiepolitik auf.

Deutliche Spaltung bei der Bedrohungswahrnehmung

Bei der Bewertung, ob Russland eine Gefahr für die Bundesrepublik darstellt, zeigen sich klare Bruchlinien zwischen den Anhängerschaften der verschiedenen Parteien. Die Wähler der Linken teilten diese Bedrohungseinschätzung eher skeptisch, wobei hier 26 Prozent der Befragten eine Bedrohung durch Russland anerkannten. Im Kontrast dazu sahen die Anhänger der Alternative für Deutschland (AfD) die Situation anders. Dort stimmten 39 Prozent der Befragten der Aussage, Russland sei eine Bedrohung, überhaupt nicht zu. Weitere 21 Prozent der AfD-Wähler lehnten diese Einschätzung eher ab. Auch bei den Wählern der anderen großen Parteien überwog mehrheitlich die Ablehnung der Aussage, dass Russland eine Bedrohung für Deutschland sei, wobei 25 Prozent zustimmten und 41 Prozent widersprachen.

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Bei den Wählern der BSW Partei sind die Datenlage und die statistische Unsicherheit mit zwölf Prozentpunkten verhältnismäßig groß. Dies bedeutet, dass die ermittelten Werte hier weniger genau sind und mit Vorsicht interpretiert werden müssen. Dennoch deutet die Tendenz in dieser Gruppe ähnlich wie in den anderen Parteien auf eine überwiegende Skepsis gegenüber russischen Absichten hin. Die Gesamtbevölkerung zeigt sich in dieser Frage gespalten, wobei keine klare Mehrheit eine der beiden extreme Positionen vertritt.

Pro-Russian Energy Strategy bei AfD und BSW

Ein weiterer relevanter Aspekt der aktuellen politischen Debatte ist die Forderung nach einer Wiederaufnahme des Imports von Öl und Gas aus Russland. Die Parteien AfD und BSW positionieren sich hier als Treiber einer Strategie, die darauf abzielt, die Energiepreise in Deutschland durch günstigere russische Rohstoffe zu senken. Laut dem "Spiegel"-Ipsos-Politikmonitor treffen diese beiden Parteien damit einen Nerv in ihrer jeweiligen Wählerschaft. Die Zustimmungsraten für diesen Vorschlag sind bei den Anhängern dieser Parteien deutlich höher als bei den anderen politischen Gruppierungen.

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Spezifisch stimmten 66 Prozent der AfD-Wähler dem Vorschlag, wieder Öl und Gas aus Russland zu importieren, voll und ganz zu. Weitere 14 Prozent stimmten dem Vorhaben eher zu. Bei den Wählern der BSW Partei lag die volle Zustimmung bei 50 Prozent, während weitere 20 Prozent eine eher zustimmende Haltung einnahmen. Bei allen anderen befragten Parteien überwog eindeutig die Ablehnung dieses wirtschaftspolitischen Ansatzes. Dies unterstreicht die isolierte Position der AfD und BSW in dieser spezifischen energiepolitischen Fragestellung.

In der Gesamtbevölkerung ergibt sich daraus ein gespaltenes Bild der öffentlichen Meinung. 44 Prozent der Bevölkerung lehnten Öl- und Gaslieferungen aus Russland ab, während 42 Prozent dafür waren. Der Rest der Befragten äußerte keine eindeutige Meinung. Diese nahezu ausgeglichene Verteilung in der Gesamtbevölkerung steht im Kontrast zur klaren Ablehnung bei den Wählern der etablierten Parteien und der hohen Zustimmung bei den Anhängern der AfD und BSW. Dies spiegelt die komplexe gesellschaftliche Debatte über den Preis der Energie im Vergleich zur nationalen Sicherheit wider.

Kontroverse um Gerhard Schröders Rolle in der SPD

Neben der Energie- und Sicherheitsdebatte bleibt die Person von Altkanzler Gerhard Schröder ein kontroverses Thema innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Schröder, der seit Jahren für russische Unternehmen arbeitet, wurde im Oktober 2024 in den Aufsichtsrat beim russischen Ableger der deutschen Supermarktkette Globus berufen. Diese Entwicklung hat zu scharfen kritischen Stimmen geführt, die einen Ausschluss Schröders aus der SPD fordern. Die Frage nach seiner Parteizugehörigkeit bleibt für die SPD intern und nach außen hin eine Herausforderung.

Die Meinungen in der Bevölkerung und insbesondere unter den eigenen Wählern über diesen Schritt sind geteilt. Bei einer Umfrage zur Frage eines Ausschlusses Schröders aus der Partei sprachen sich 31 Prozent der Befragten dafür aus, während 31 Prozent dagegen waren. Ein weiterer Anteil von 22 Prozent wollte sich zu diesem Zeitpunkt nicht festlegen. Unter den SPD-Wählern selbst war die Bereitschaft zur Ausschließung jedoch deutlich höher. 54 Prozent der SPD-Wähler befürworteten einen Rauswurf des Altkanzlers, während 21 Prozent ihn nicht aus der Partei ausschließen wollten.

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Diese internen Spannungen innerhalb der SPD verdeutlichen die schwierige Balance, die die Partei zwischen historischen Verbindungen und aktuellen geopolitischen Realitäten wahren muss. Die Berufung in den Aufsichtsrat des russischen Globus-Ablegers wird von vielen als kontraproduktive Affäre wahrgenommen, die das Image der Partei beeinträchtigt. Die unterschiedlichen Standpunkte unter den Wählern zeigen, dass es keine einheitliche Linie in der Bewertung dieses Vorfalls gibt. Die politische Debatte wird sich daher wahrscheinlich weiterhin um die Frage drehen, wie mit solchen Engagements umgegangen werden soll.

Methodik und Repräsentativität der Daten

Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Umfrage des Instituts Ipsos im Auftrag der Wochenzeitung "Spiegel". Die Befragung fand vom 5. bis 8. November 2026 bundesweit statt und umfasste 2019 Menschen. Die Stichprobe ist repräsentativ für die Wahlberechtigten in Deutschland, was die Aussagekraft der Ergebnisse für die politische Landschaft im Land erhöht. Die statistische Unsicherheit für die Gesamtergebnisse liegt bei bis zu 2,2 Prozentpunkten.

Diese hohe methodische Transparenz ermöglicht es, die dargestellten Spaltungen und Tendenzen mit einer gewissen Sicherheit zu interpretieren. Die Kombination aus konkreten Werten zur Bedrohungswahrnehmung, zur Energiepolitik und zur Bewertung von Persönlichkeiten wie Gerhard Schröder bietet ein detailliertes Bild der aktuellen politischen Stimmung. Die Daten zeigen, dass Themen wie nationale Sicherheit und Energieversorgung nach wie vor zentrale Konfliktpunkte in der deutschen Gesellschaft sind. Die unterschiedlichen Positionen der Parteien spiegeln diese Konflikte wider und machen sie zu zentralen Elementen der politischen Diskurse. Die Umfragewerte unterstreichen die Notwendigkeit einer klaren Positionierung der Parteien in diesen beiden sensiblen Bereichen.