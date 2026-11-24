Eine neue Forsa-Umfrage zeigt: Nur 11 Prozent sind mit Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden. Die Unzufriedenheit wächst auch in der Union weiter an.

Die Arbeitszufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Laut dem aktuellen Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa sind nur noch elf Prozent der befragten Bundesbürger mit der Arbeit des 71-jährigen CDU -Politikers zufrieden. Dieser Wert ist gegenüber der Vorwoche um einen Prozentpunkt gesunken und markiert einen deutlichen Wendepunkt in der politischen Stimmungslage.

Merz trifft auf wachsende Kritik in der Union

Die schlechten Werte treffen Bundeskanzler Friedrich Merz besonders hart, da auch in den eigenen Reihen die Kritik zunimmt. Unter den Anhängern von CDU und CSU sind inzwischen 60 Prozent mit seiner Amtsführung unzufrieden. Nur 39 Prozent der Union-Anhänger stellen dem Kanzler ein positives Zeugnis aus. Diese interne Entwicklung zeigt, dass Merz nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb seiner eigenen Wählerbasis massiv an Rückhalt verliert.

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Vernichtendes Urteil bei Koalition und anderen Parteien

Die Unzufriedenheit beschränkt sich nicht auf die Opposition oder das eigene Lager. Beim Koalitionspartner SPD fällt das Urteil sogar noch vernichtender aus. Dort sind 86 Prozent der Anhänger mit der Arbeit von Merz unzufrieden. Nur 13 Prozent der SPD-Wähler bewerten seine Leistungen positiv. Auch bei den Anhängern der Grünen sind lediglich sieben Prozent mit seiner Arbeit zufrieden. Unter den Anhängern der Linken und der AfD beträgt die Zufriedenheit jeweils nur ein Prozent.

AfD führt Sonntagsfrage deutlich vor der Union

Neben der persönlichen Bewertung des Kanzlers zeigt sich ein schwieriges Bild für die Union bei der allgemeinen Parteiensympathie. In der aktuellen Sonntagsfrage liegt die AfD unverändert bei 26 Prozent und führt damit fünf Punkte vor der Union. CDU und CSU erreichen wie in der Vorwoche 21 Prozent. Bei den übrigen Parteien gibt es keine nennenswerten Bewegungen: Die SPD liegt bei 13 Prozent, die Linke bei elf Prozent und die FDP mit vier Prozent weiterhin unter der Fünf-Prozent-Hürde.

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Union verliert Vertrauen bei Lösungskompetenz

Ein besonders alarmierender Aspekt ist die mangelnde Zuversicht der Bevölkerung in die Handlungsfähigkeit der Regierung. Nur zehn Prozent der Befragten trauen der Union am ehesten zu, die Probleme des Landes zu lösen. Die AfD liegt bei dieser Frage mit zwölf Prozent knapp vor der Union. Die Grünen erreichen acht Prozent, die Linke sechs Prozent und die SPD fünf Prozent. Die Mehrheit der Bevölkerung scheint keine politische Kraft mehr für qualifiziert zu halten.

Keine Partei als Problemlöser akzeptiert

Die Daten offenbaren ein tiefes Vertrauensdefizit im politischen System. Besonders auffällig ist, dass 57 Prozent der Bundesbürger derzeit keiner Partei zutrauen, die aktuellen Probleme im Land zu lösen. Damit erreichen die beiden Regierungsparteien CDU/CSU und SPD zusammen in der Summe gerade einmal 34 Prozent. Die sonstigen Parteien, darunter das BSW, kommen zusammen auf neun Prozent. Diese Ergebnisse deuten auf eine stark polarisierte und skeptische Wählerstimmung hin.

Methodik der Forsa-Umfrage im Detail

Für das RTL/ntv-Trendbarometer erhob Forsa die Daten im Auftrag von RTL Deutschland vom 17. bis 23. November 2026. An der repräsentativen Befragung nahmen 2500 Menschen teil. Die statistische Fehlertoleranz der Erhebung beträgt plus oder minus 2,5 Prozentpunkte. Die Ergebnisse spiegeln somit die Meinung einer signifikanten Stichprobe der deutschen Bevölkerung wider und unterstreichen die Dringlichkeit der aktuellen politischen Lage.