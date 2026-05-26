Umfrage: Mehrheit fordert mehr Personal, einheitliche Standards und kostenfreie Bildung in Deutschland

Der Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks zeigt, dass neun von zehn Erwachsenen mehr Personal in Schulen und Kitas sowie bundesweit einheitliche Lernstandards fordern. Auch Kinder und Jugendliche unterstützen kostenlose Bildungsangebote und stärkere Kooperationen.

Eine aktuelle Befragung des Deutschen Kinderhilfswerks, veröffentlicht im sogenannten Kinderreport, verdeutlicht einen breiten gesellschaftlichen Konsens hinsichtlich dringender Reformen im Bildung swesen. Zwischen dem 7. und 16.

Januar wurden rund 1.000 Erwachsene ab 18 Jahren sowie 1.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren online befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass neun von zehn erwachsenen Teilnehmenden ein deutlich größeres Personalaufkommen in Schulen und Kindertagesstätten fordern.

Darüber hinaus wünschen sie sich einheitliche Lernstandards, die flächendeckend in Deutschland gelten, sowie ein kostenfreies Bildungssystem von der Kita bis zur weiterführenden Schule. Die hohe Priorität, die den Themen Personal, Standards und Kostenfreiheit beigemessen wird, spiegelt die Besorgnis über die bislang mangelhafte Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem wider, das nach internationalen Vergleichsergebnissen häufig hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Bei den erwachsenen Befragten wurden die einzelnen Forderungen sehr einhellig bewertet: 93 % nannten zusätzliches Personal an Schulen und Kitas als wichtig oder sehr wichtig, 91 % plädierten für einheitliche Bildungsstandards, 90 % forderten kostenfreie Bildungsangebote und 88 % wünschten eine intensivere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen, darunter Kitas, Schulen und Jugendarbeit. Ein weiteres zentrales Anliegen war die gezielte finanzielle Unterstützung von Schulen, in denen ein hoher Anteil sozial benachteiligter Kinder unterrichtet wird - 84 % der Erwachsenen sahen diese Maßnahme als wichtig oder sehr wichtig an.

Diese Ergebnisse unterstreichen, dass die Öffentlichkeit nicht nur strukturelle, sondern auch finanzielle Ressourcen bereitstellen will, um benachteiligten Kindern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Die Sichtweise der jüngeren Generation unterscheidet sich leicht, bleibt jedoch im Kern identisch. Unter den befragten Kindern und Jugendlichen gaben 88 % an, dass kostenlose Kitas, Schulen und Unterrichtsmaterialien für sie von hoher Bedeutung seien. Ebenso wichtig fanden 87 % der Jugendlichen einheitliche Regelungen für alle Schulen, um Chancengleichheit zu sichern.

Ein bemerkenswertes Ergebnis ist, dass 78 % der jungen Befragten betonten, dass geflüchtete Kinder rasch in das Schulsystem integriert werden sollten. Schließlich sprachen sich 72 % für eine stärkere Kooperation zwischen Schulen, Kitas und Angeboten wie Jugendtreffs aus. Die Daten zeigen, dass sowohl Erwachsene als auch junge Menschen ein gemeinsames Bild von den notwendigen Schritten zur Verbesserung des deutschen Bildungssystems haben: mehr Personal, einheitliche Standards, kostenfreie Angebote und eine engere Vernetzung aller pädagogischen Institutionen.

Diese breite gesellschaftliche Unterstützung liefert der Politik ein starkes Signal, dass rasche und umfassende Maßnahmen gefordert sind, um langfristig Bildungsgerechtigkeit zu erreichen





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