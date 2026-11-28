Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft hellen sich auf, auch der Mittelstand schöpft Hoffnung. Mehrere Branchen blicken zuversichtlicher in die nächsten Monate, so eine neue Studie.

. Im Herbst stieg die Geschäftslage unter mehr als 1.000 befragten Unternehmen das dritte Mal in Folge, wie eine Studie der DZ Bank und des Bundesverbands der Volksbanken und Raiffeisenbanken zeigt.

Demnach bewerten 74 Prozent ihre Situation als „gut“ oder „sehr gut“ und nur 26 als „schlecht“ oder „sehr schlecht“. Noch im Frühjahr hatten 71 Prozent der Befragten ihre Lage positiv und 29 Prozent negativ eingeschätzt. Der Saldo aus guten und schlechten Bewertungen übertraf damit erstmals seit dreieinhalb Jahren den langjährigen Schnitt. Besonders verbesserte sich die Geschäftslage bei Industrie- und Baufirmen, die von steigenden Exporten und höheren Staatsausgabe für Infrastruktur profitierten.

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Auch die Geschäftserwartungen der Betriebe für die nächsten sechs Monaten steigen laut der repräsentativen Umfrage, die im September und Oktober telefonisch und online stattfand. Der Saldo aus optimistischen und pessimistischen Erwartungen der befragten Inhaber und Geschäftsführer verdoppelte sich fast von 7 auf 13 Punkte. Besonders die Elektroindustrie, die vom KI-Boom profitiert, und die Chemiebranche seien zuversichtlicher. Dass der Mittelstand wieder etwas zuversichtlicher nach vorn blicke, sei ermutigend, sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak.