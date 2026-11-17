Eine aktuelle Reuters/Ipsos-Erhebung zeigt, dass Donald Trump nur noch von 32 Prozent der Wähler unterstützt wird. Die Ergebnisse verdeutlichen wachsende politische Spannungen in den USA.

Die Beliebtheit von US-Präsident Donald Trump verharrt Umfragen zufolge auf einem historischen Tiefstand. Nur 32 Prozent der US-Bürger sind mit seiner Arbeit zufrieden, wie aus einer am Montag veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos hervorgeht. Der Wert ist damit in vier aufeinanderfolgenden Umfragen seit Mitte Oktober nahezu unverändert geblieben. Damals hatten Trumps Zustimmungswerte den tiefsten Stand seiner Amtszeit erreicht.

Konflikt treibt Preise und belastet Finanzen

Dieser Konflikt hat die Kraftstoffpreise stark in die Höhe getrieben und die Finanzen der Amerikaner belastet. Die Situation wirkt sich unmittelbar auf die Lebenshaltungskosten aus und trägt zur allgemeinen Unzufriedenheit bei. Die wirtschaftlichen Folgen stehen in direktem Zusammenhang mit den geopolitischen Entwicklungen, die die Preise am Markt beeinflussen.

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Demokraten übernehmen im Januar Mehrheiten

Die demokratischen Abgeordneten werden im Januar die Mehrheit im US-Senat und im Repräsentantenhaus übernehmen. Dieser Machtwechsel markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der amerikanischen Politik. Die neue Mehrheit wird die politische Agenda maßgeblich mitbestimmen und Gesetzesvorhaben vorantreiben können.

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Chuck Schumer verliert Rückhalt in der Partei

Der demokratische Anführer im Senat, Chuck Schumer, verliert jedoch in den eigenen Reihen an Rückhalt. Die positiven Bewertungen sind rückläufig und spiegeln interne Unruhen wider. Obwohl Schumer die Angriffe auf Gaza kritisiert, stimmte er jedoch gegen Einschränkungen von Waffenverkäufen an Israel.

Bröckelnde Unterstützung für Israel innerhalb der Partei

Positiv über ihn bewerteten ihn im Februar noch 38 Prozent. 43 Prozent bewerteten Schumer als negativ, während dies in der Februar-Umfrage nur 37 Prozent taten. Die Daten zeigen eine deutliche Verschiebung der öffentlichen Meinung. Die langjährige Unterstützung für Israel innerhalb der Partei bröckeln lassen.