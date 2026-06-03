Umfrage: Union erreicht niedrigsten Wert seit 2022 - AfD stabil bei 27 Prozent

Eine neue Infratest-Umfrage zeigt einen weiteren Rückgang der Union auf 23 Prozent, während die AfD bei 27 Prozent bleibt. Die SPD legt leicht zu, Grüne und Linke stagnieren. Zudem werden Zustimmungswerte für Bundesregierungsmitglieder und Haltung zur AfD-Kooperation analysiert.

Berlin - Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl anstünde, würde die CDU/CSU laut einer neuen Infratest - Umfrage derzeit nur noch auf 23 Prozent kommen - ein Prozentpunkt weniger als Anfang Mai und damit der niedrigste Wert für die Union im ARD-Deutschlandtrend seit Januar 2022.

Die AfD könnte hingegen weiterhin mit 27 Prozent rechnen, während sich die SPD leicht auf 13 Prozent verbessert (+1). Die Grünen lägen bei 14 Prozent (-1), die Linke unverändert bei 10 Prozent. Das neu gegründete BSW käme auf 3 Prozent, die FDP bliebe bei 4 Prozent. Alle anderen Parteien zusammen erreichen aktuell 6 Prozent.

Infratest befragte von Montag bis Dienstag dieser Woche 1.326 Wahlberechtigte. Die Umfrage zeigt auch, was die Wähler bei ihrer Parteienwahl bewegt. 50 Prozent geben an, ihre Entscheidung aus Überzeugung zu treffen, 46 Prozent wegen der Enttäuschung über andere Parteien. Bei AfD-Anhängern überwiegt mit 57 Prozent dieser Enttäuschungs-Motiv. Für die aktuelle Wahlentscheidung ist für 74 Prozent das politische Programm entscheidend, 12 Prozent nennen die langfristige Bindung an die Partei und 10 Prozent das Spitzenpersonal.

Interessant: Bei Unions- und SPD-Anhängern spielt die langfristige Bindung eine größere Rolle als bei anderen Parteien. 63 Prozent der Unions-Anhänger nennen das Programm, 24 Prozent die langfristige Bindung als Hauptgrund (9 Prozent Spitzenpersonal). Bei der SPD sind es 55 Prozent Programm, 35 Prozent Bindung und 7 Prozent Spitzenpersonal. Die Bewertung der Bundesregierung bleibt verheerend: Nur 12 Prozent sind mit der Arbeit der Regierung sehr zufrieden oder zufrieden (-1), während 87 Prozent (+1) weniger oder gar nicht zufrieden sind.

Aus dem Kabinett wird Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit 54 Prozent Zufriedenheit am besten bewertet (-2 Punkte gegenüber Mai). Außenminister Johann Wadephul (CDU) kommt auf unveränderte 30 Prozent Zustimmung, 40 Prozent sind unzufrieden und 30 Prozent kennen ihn nicht oder äußern kein Urteil. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst erreicht 31 Prozent Zufriedenheit, ebenfalls 31 Prozent sind unzufrieden, 38 Prozent kennen ihn nicht. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) verliert deutlich: Nur 21 Prozent sind zufrieden (-4 ggü.

Mai), 58 Prozent unzufrieden (+7). Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) stagniert bei 21 Prozent Zufriedenheit, 63 Prozent sind unzufrieden. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): 18 Prozent zufrieden, 58 Prozent unzufrieden, 24 Prozent keine Angabe. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erreicht nur 16 Prozent Zufriedenheit, 82 Prozent sind unzufrieden.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) legt leicht auf 15 Prozent zu (+3), 57 Prozent unzufrieden. FDP-Chef Wolfgang Kubicki: 21 Prozent zufrieden, 50 Prozent unzufrieden, 29 Prozent keine Angabe. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla: 19 Prozent (+1), 55 Prozent unzufrieden. Linken-Vorsitzende Heidi Reichinnek: 18 Prozent (+3), 43 Prozent unzufrieden.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann: 10 Prozent (+3), 31 Prozent unzufrieden. Die hohen AfD-Zustimmungswerte befeuern die Debatte über mögliche Kooperationen. 41 Prozent der Deutschen (+1) befürworten grundsätzlich einen Ausschluss jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD, 31 Prozent (+1) unterstützen eine Prüfung von Fall zu Fall und 24 Prozent (-1) eine gezielte Kooperationssuche. Der CDU-Beschluss, Koalitionen mit der AfD auszuschließen, wird dabei zunehmend kontrovers diskutiert: Jeweils 47 Prozent halten diesen Ausschluss für richtig (-13 ggü. Sep. 2024) bzw. falsch (+12)





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