Die spektakulären Wetten waren für viele das Beste an „Wetten, dass..?“. Doch wollen die Menschen die Show überhaupt zurück – und schalten sie für die Kaulitz-Zwillinge ein?

- Die spektakulären Wetten waren für viele das Beste an „Wetten, dass..?

“. Doch wollen die Menschen die Show überhaupt zurück – und schalten sie für die Kaulitz-Zwillinge ein? Vor dem Auftritt der Kaulitz-Zwillinge als Moderatoren des legendären TV-Formats „Wetten, dass..?

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“ sind die Menschen in Deutschland mehrheitlich skeptisch. „Finde ich überhaupt nicht gut“, antworteten 41 Prozent auf die Frage, wie es ihnen gefällt, dass die Brüder Bill und Tom Kaulitz am 5. Dezember - zunächst einmalig - als Nachfolger von Thomas Gottschalk antreten. Mit „finde ich weniger gut“ antworteten weitere 10 Prozent.