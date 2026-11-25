Viele Thüringer befürworten inklusiven Unterricht, zugleich fehlen aus Sicht vieler die nötigen Unterstützungsangebote. Welche Hürden Familien im Schulalltag erleben.

Viele Thüringer befürworten inklusiven Unterricht, zugleich fehlen aus Sicht vieler die nötigen Unterstützungsangebote. Welche Hürden Familien im Schulalltag erleben. Erfurt - Eine große Mehrheit der Thüringer spricht sich einer Umfrage zufolge für bessere Bedingungen beim gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Handicap aus.

Laut dem aktuellen Inklusionsbericht befürworten 82 Prozent der Befragten, Regelschulen schrittweise so barrierefrei und personell auszustatten, dass mehr Jungen und Mädchen wohnortnah gemeinsam unterrichtet werden können. Vom gemeinsamen Unterricht sind demnach 81 Prozent überzeugt, da er das soziale Miteinander und den gegenseitigen Respekt fördere. Schulbegleitungen halten dem Bericht zufolge 89 Prozent für wichtig, damit Kinder mit Behinderungen sich erfolgreich am Unterricht beteiligen können. Zugleich sieht aber mehr als die Hälfte den Bedarf an solchen Unterstützungsangeboten nicht gedeckt.

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Auch bei den schulischen Angeboten gibt es aus Sicht der Befragten Defizite: 45 Prozent halten wohnortnahe Schulplätze für unzureichend. 81 Prozent sprechen sich dafür aus, dass Kinder mit Behinderungen unabhängig vom zuständigen Schulbezirk die für sie am besten geeignete oder nächstgelegene Schule besuchen dürfen. Der Thüringer Behindertenbeauftragte Dennis Petschner sprachen von nach wie vor erheblichen Hürden in der Praxis.

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"Tagtäglich erreichen uns Einzelfallanfragen von Eltern – vom Streit um die Schulbeförderung über nicht gewährte Schulbegleitungen und fehlende Barrierefreiheit bis hin zu Hürden beim Übergang in eine reguläre Berufsausbildung. " Bildung sei ein Menschenrecht. "Wir müssen jetzt strukturell ansetzen, damit Kinder und Jugendliche mit Behinderungen vor Ort gemeinsam lernen und erfolgreich ins Berufsleben starten können. " Für die Befragung hat das Institut Insa-Consulere 1.027 Menschen ab 18 Jahren zwischen dem 20. und 28.

Oktober befragt. Die repräsentative Bevölkerungsumfrage wird seit 2016 regelmäßig zum Thema Inklusion und Teilhabe erhoben.