Die Unzufriedenheit mit Friedrich Merz wächst. Laut einer Forsa-Umfrage äußern inzwischen auch viele Unionsanhänger Kritik am Kanzler.

Junge Menschen sollen wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken, fordert Friedrich Merz. Bei einem Parteitag räumt der Kanzler im Norden zugleich ein, was er bisher nicht ausreichend erklärt hat.und ntv sind inzwischen 88 Prozent der Befragten mit seiner Arbeit unzufrieden.

Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervor. Damit liegt der Wert zwei Prozentpunkte höher als in der Vorwoche. Zufrieden äußerten sich nur noch elf Prozent – ein Punkt weniger als zuletzt. : Auch in der eigenen Wählerschaft überwiegt demnach die Unzufriedenheit. 60 Prozent bewerteten die Arbeit des Kanzlers negativ, nur 39 Prozent zeigten sich zufrieden.

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Unter den Anhängern der übrigen Parteien fiel die Kritik noch deutlicher aus. Selbst unter den Wählerinnen und Wählern des KoalitionspartnersFür die Erhebung befragte Forsa vom 17. bis 23. November insgesamt 2500 Wahlberechtigte. Die statistische Fehlertoleranz beträgt laut Institut plus/minus 2,5 Prozentpunkte.

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