Umfragetrend: Demokraten führen bei US-Midterms deutlich

Neueste Umfragen und Prognosemodelle deuten auf eine Mehrheit der Demokraten in Senat und Repräsentantenhaus hin. Analyse der Unsicherheiten und historischen Daten zu Wahlumfragen in den USA.

Bei den bevorstehenden Midterms in den Vereinigten Staaten deuten die aktuellen Meinungsumfragen auf eine klare Führung der Demokraten hin. In fünf der sieben entscheidenden Senatsrennen liegen die Kandidaten der Demokraten laut neuesten Zahlen vorn, selbst in republikanischen Hochburgen wie Texas und Kansas. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Trend, der jedoch mit Vorsicht zu genießen ist, da historische Umfragewerte oft ungenau waren.

Historische Umfragewarnungen der USA

Politische Analysten in den USA sind sich seit der Präsidentschaftswahl 2016 der Problematik von Meinungsumfragen bewusst, als diese einen Sieg der Demokraten vorhersagten. Auch 2024 unterschätzten die Umfragen die Stimmen für Donald Trump, was zu falschen Prognosen führte. In diesen Tagen begleiten ungewöhnlich viele Einschränkungen die aktuellen Zahlen zu den Midterms, die auf einen überragenden Erfolg der Demokraten hindeuten. Die Vorsicht ist somit geboten, da die Zahlen nur ein Momentaufnahme-Ergebnis darstellen und keine Garantie für das Endergebnis bieten.

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Struktur des Kongresses und Wahlen

In der ersten Kammer des Kongresses, dem Repräsentantenhaus, werden alle 435 Sitze neu gewählt. Die Verteilung erfolgt je nach Einwohnerzahl der einzelnen Bundesstaaten. Eine Mehrheit von mindestens 218 Sitzen für die Demokraten gilt als sicher. Die Prognosen schwanken zwischen zehn und 30 Plus-Mandaten für die Demokraten in diesem Gremium. Anders sieht es beim Senat aus, wo jeder Bundesstaat, unabhängig von seiner Größe, zwei Senatoren stellt.

Bei den Midterms wird ein Teil der insgesamt 100 Sitze neu vergeben. In diesem Jahr sind es 35 der insgesamt 100 Senatorenmandate, die neu umkämpft sind. Bisher hielten die Republikaner 53 Sitze, während die Demokraten 47 Sitze innehatten. Um die Mehrheit im Senat zu übernehmen, müssen die Demokraten netto vier Sitze gewinnen. Bei einem Patt von 50 zu 50 würde die Stimme von Vizepräsident JD Vance entscheiden. Von den 35 zur Verfügung stehenden Sitzen hielten bisher die Demokraten 13 und die Republikaner 22.

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Kritische Senatsrennen und Unsicherheiten

Laut dem Cook Political Report gelten bei den Demokraten neun und bei den Republikanern elf der zur Wahl stehenden Sitze als sicher. Folglich richtet sich der Fokus auf die verbliebenen 14 Mandate, von denen sieben besonders hart umkämpft sind. In diesen Schlüsseldistenrikten entscheidet sich, ob der Kongress künftig mit beiden Kammern von den Demokraten dominiert wird. Das New York Times-Bericht stuft dies als sehr wahrscheinlich ein. In Michigan, Kansas, Texas, Maine und Ohio liegen die Kandidaten der Demokraten klar vorn, in Alaska knapp.

In Iowa gibt es praktisch einen Gleichstand zwischen den Kandidaten. Die New York Times bilanziert: Wenn die Umfragen genau sind und der Trend anhält, werden die Demokraten den Senat übernehmen. Doch wie sieht es aus, wenn dies nicht der Fall ist? In einem Begleittext zur Umfrage mit dem Titel The Final Polls Show a Blue Surge. Can We Trust Them? entkräftet die Zeitung mehrere Einwände gegen die Validität der aktuellen Daten.

Methadische Herausforderungen der Befragungen

Eine Vielzahl weiterer Daten sei in die Berechnungen eingegangen, so die New York Times. Dazu zählen das Verhalten bislang unentschiedener Wähler, der jeweilige Mobilisierungsgrad und das Faktum, dass sich Wähler der Republikaner nicht gern an Umfragen beteiligen. Berücksichtigt worden sei auch das Phänomen der sozialen Erwünschtheit von politischen Präferenzen. Eine allgemeine Anti-Trump-Stimmung könnte dazu führen, dass ein Wähler der Republikaner scheut, in Umfragen seine wahre Präferenz zu offenbaren.

Im Schutz der Wahlkabine würde dieser Wähler dann seine echte Präferenz zum Ausdruck bringen. Wie schwierig es ist, verlässliche Umfragen zu bekommen, erklärte vergangene Woche die Washington Post. Sie befragte zusammen mit der George Mason University Wähler in Kansas, wo der Pastor Adam Hamilton als erster Demokrat seit 1932 in den Senat einziehen will. Nach mehr als 85.000 Anrufen und fast 50.000 Textnachrichten stellte die Zeitung fest, dass registrierte Demokraten mehr als doppelt so häufig an der Umfrage teilnahmen wie registrierte Republikaner.

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Verschiedene Prognosemodelle im Vergleich

Die Washington Post veröffentlichte die Umfrage, die Hamilton neun Punkte vor Amtsinhaber Roger Marshall sah, mit entsprechenden Hinweisen zu den methodischen Einschränkungen. Sie erinnerte zugleich daran, dass die Umfragen Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2016, 2020 und 2024 um drei bis fünf Punkte unterschätzten. Bei den Zwischenwahlen 2018 und 2022 lagen die Umfragen aber nicht systematisch daneben. Neben den klassischen Wahlbefragungen versuchen statistische Modelle, den Ausgang der Zwischenwahlen zu prognostizieren.

Die Ergebnisse dieser Modelle fallen etwas zurückhaltender aus als die Zahlen der New York Times, sind in der Tendenz jedoch ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass sie alle Daten zusammenfassen und die Umfrageergebnisse gewichten, um mögliche Verzerrungen auszugleichen. Dazu zählen der Silver Bulletin oder das Wahlprognosemodell des Economist. Hinzu kommen die Experteneinschätzungen des Cook Political Reports. Die oft zitierte Webseite Realclearpolitics ermittelt lediglich einen mathematischen Durchschnitt aller Umfragen.

Wahrscheinlichkeiten und die große Unbekannte

Alle Modelle sehen die Demokraten vorn, wenn auch mit sehr unterschiedlichem Vorsprung. Nate Silver gibt in seiner neusten Berechnung den Demokraten eine Chance von 80 Prozent zur Übernahme des Senats. Er schreibt jedoch selbst, dass es doch alles anders kommen könnte. Denn selbst bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass die Demokraten den Senat übernehmen, könnten die Republikaner immer noch in 20 Prozent der Fälle gewinnen.

Die große Unbekannte, so Silver, ist die Wahlbeteiligung. Deutlich zurückhaltender sind die Vorhersagen des Economist. Sie gehen von einer 53-prozentigen Chance auf die Übernahme des Senats aus. Im Repräsentantenhaus sieht auch der Economist eine 94-prozentige Wahrscheinlichkeit für die Demokraten. Neben den Umfragen aus den Staaten fließt in die Modelle auch der nationale Trend ein, der die lokalen Ergebnisse beeinflussen kann.