Galatasaray-Legende Ümit Karan äußert sich scharf zur aktuellen Form von Leroy Sané. Der Ex-Bayern-Star muss sich Kritik von Experten und Trainer Okan Buruk gefallen lassen.

Die Leistung von Leroy Sané bei Galatasaray Istanbul gerät in die Kritik. Der Flügelspieler muss nach dem 2:1-Sieg gegen Samsunspor harsche Wortmeldungen von Vereinsklegenden und Medienexperten einstecken. Die Frage nach seiner future Perspektive in der Türkischen Süper Lig wird nun laut gestellt.

Karan: Sané ist auf der Bank wertvoller

Ümit Karan, der zwischen 1996 und 2014 insgesamt 238-mal für Galatasaray auflief und dabei 98 Tore erzielte, hat seine Meinung zur aktuellen Taktik des Klubs offen dargelegt. In einem vernichtenden Urteil erklärte der 50-jährige Ex-Profi gegenüber der Presse, dass Leroy Sané als Ersatzspieler nützlicher sei als in der Startelf. Karan führt aus, dass der deutsche Nationalspieler auf der Bank den Ball zumindest nicht verliere und nicht gezwungen sei, ständig den Gegenspielern hinterherzulaufen. Diese Aussage trifft einen wunden Punkt, da Sané den Vergleich gegen Samsunspor zunächst tatsächlich von der Ersatzbank aus verfolgen musste.

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Statistischer Einbruch und Trainerzweifel

Die aktuelle Entwicklung unterscheidet sich drastisch von den Erwartungen zum Sommer 2025. In der ersten Spielzeit in Istanbul hatte der Ex-Bayern-Star mit sieben Toren und neun Vorlagen große Hoffnungen geweckt. Doch im Jahr 2026 ging die Kurve steil bergab. In der laufenden Saison erzielte Sané keinen einzigen Treffer und wartet bis heute auf seine erste Vorlage. Trainer Okan Buruk, 53, zeigt zunehmend Zweifel an der Einsatzbereitschaft des Flügelspielers. Buruk stellt Sané nur selten von Beginn an auf. Von den insgesamt elfteinsätzen in der aktuellen Saison stand der 28-Jährige nur fünfmal in der Anfangsaufstellung, während er in den verbleibenden elf Partien nur als Einwechselspieler aufs Feld kam.

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Medienkritik und möglicher Ersatz Noa Lang

Neben Ümit Karan äußern auch andere türkische TV-Experten und Medien scharfe Kritik. Beobachter stellten fest, dass Sané nach seiner Einwechslung in der 66. Minute gegen Samsunspor vor allem durch Ballverluste auffiel. Obwohl Galatasaray in der Offensive unter mehreren Ausfällen litt, wurde auf Sané gesetzt, was als taktisches Risiko gewertet wird. Trotz eines Vertrags, der noch bis 2028 läuft, berichten Medien, dass der Klub an einem Weggreifen interessiert sein könnte. Als direkter Ersatz gilt Noa Lang. Der 27-jährige Holländer von der SSC Neapel spielte bereits Anfang 2026 ein halbes Jahr auf Leihbasis für Galatasaray. In dieser Zeit gewann Lang mit dem Klub die Meisterschaft. Eine damals vereinbarte Kaufoption über 30 Millionen Euro hatte Galatasaray nicht gezogen, doch eine Rückkehr im Winter wird nun diskutiert.